台灣武漢肺炎疫苗接種計劃正式開始，昨天上午開打首批牛津/阿斯利康（AZ）疫苗，為增加巿民信心，當地高官及各大醫院院長率先帶頭接種，全台第一針由行政院長蘇貞昌率先接種，衞生福利部長陳時中接種後表示或者是心理作用，「打完疫苗後，背感覺有點痠痠的」，並將於5月17日接種第二劑。

陳時中：背感覺痠痠的

首批4萬多劑AZ疫苗，抵達全台57間醫院，並優先供醫護接種，由於近期AZ疫苗的血栓副作用引發外界疑慮，而且台灣防疫情況良好，巿民接種意願一般，根據當局早前調查，約65%受訪者有意接種疫苗。為提高大眾對接種疫苗的信心，蘇貞昌及陳時中成功「搶頭針」，昨天早上7時40分在台大醫院接種第一針。蘇貞昌表示為了不影響公務行程，才選擇清早接種，並非故意搶頭針，在左手臂打完第一劑後，身體沒有任何痠痛，也沒有不舒服及發燒，不過相較美國總統拜登接種疫苗時有現場直播，蘇選擇閉門注射，未有公開示範，完成接種後在觀察室休息半小時後繼續工作行程。

陳時中曾聲稱不會率先接種，不過早前歐盟針對該疫苗相關的副作用報告或令巿民擔心，相信有指標人物帶頭注射能建立大家的信心，至於總統蔡英文是否接種，則由醫療團隊決定。他也希望國產疫苗研發成功，能自給自足，讓總統接種亦別具意義。

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