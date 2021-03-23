歐盟宣佈就中國侵犯新疆維吾爾人的人權的4名中國官員與1個實體作出制裁。其中被制裁人士分別為前政法委書記朱海侖，新疆維吾爾自治區黨委常委王明山，新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正，及新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國。

根據資料，早於去年７月，美國財政部對中國新疆四名現任或前任政府官員施加制裁，指各人涉及「嚴重侵犯新疆少數民族的權益」，當中包括朱海侖與王明山，而王君正與陳明國則是被首次列入名單中。

首次被制裁的陳明國，於今年1月19日，獲任命為新疆公安廳廳長。《新疆日報》報道，今年54歲的陳明國之前是青海省高級人民法院院長，畢業於北京大學。過去20多年來，新疆公安廳一把手均由曾長期在當地擔任工作的人主事，而陳明國是首個從外省調任的新疆公安廳一把手。

王君正去年５月取代孫金龍，擔任新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長，調任前，王君正為新疆黨委常委、政法委書記。新疆生產建設兵團同時是「中國新建集團公司」，是集農業、工業、交通、建築、商業，承擔經濟建設任務的國有大型企業。有調查指，中國政府的強制勞動計劃下，中國西北部新疆地區有數十萬少數族裔勞工被迫手工摘取棉花。多個海外企業隨即停止新疆棉花製品入口。

至於朱海侖，2019年1月至2021年2月任新疆維吾爾自治區人大常委會黨組副書記、副主任。不過其已於今年2月辭任。2017年，時任政法委書記的朱海侖在阿克蘇地區召開的基層幹部座談會上曾表示，堅持穩定壓倒一切，要全面落實各項措施，織密社會面防控網絡，做到無縫隙、無盲區、無空白點，堅決不給敵人任何可乘之機。

雖然王明山去年7月已被美國制裁，但9月時任新疆公安廳廳長的他躋身省級常委。王明山任職公安系統期間，曾參與過很多重大案件，當中包括2002年7月，央視《新聞調查》曾播出紀錄片《東突恐怖勢力罪行紀實》，時任伊犁哈薩克自治州公安局副局長的王明山曾出鏡。他當時指出，「4·6」偷運武器案是中國建國以來從口岸最大批量的一次武器偷運案。

另外，2020年6月，中國國際電視台（CGTN）播出新疆反恐紀錄片中，曾提及烏魯木齊市「4·30」暴力恐怖襲擊案等。該案發生時，正是由王明山擔任烏魯木齊市公安局黨委書記、局長。

綜合報道

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