台灣2架屬於台東志航基地的F-5E戰機，昨日下午擦撞後墮海，飛行員一死一失蹤。台灣《蘋果》報道，空軍內部人士透露，事件起因是４架戰機前往佳冬靶場進行炸射訓練時，2號機未能射中目標，甚至飛錯位置，讓領機的1號機找不到對方；最後1號機不得不放棄是次炸射訓練返航。

空軍內部人士透露，當時犯下另一個嚴重錯誤，就是由4號機帶領2號機編隊飛行，領機下令返航後，因4號與2號機都不具有雙機領隊資格，以致領機下令變換隊形時，2號機和4號機才會在空中發生擦撞的「飛行違紀」事件。一名退役飛官批評說「這種情況不出事才怪！」

空軍參謀長黃志偉中將昨晚表示，此次課目為1批、4架次F-5戰機執行基本對地炸射訓練。其中2號、4號機為單座的F-5E型機；而1號、3號為雙座F-5F型機，在昨天下午2時30分起飛，前往屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練。

知情人士透露 ，一般執行基本對地炸射訓練，是由1號機對炸射目標執行「照準任務」訓練（即確認戰機投彈航線是否有誤）後，再由2、3、4號機依序執「照準任務訓練」。

空軍內部知情人士指，1號機完成照準任務訓練航路後，返回雲層上，輪到2號機從高空進行對地照準，但2號機不僅疑似找不到目標區，甚至在執行照準訓練後，並未返回原規劃的「待命區」，而是直接往南飛。

知情人士說，當時1號機因為沒有看到2號機在待命區，因此呼叫2號機。3號機回覆有看到2號機依照預定課目進行對地炸射，但沒有看到返回待命區飛行。

據透露，擔任長機的1號機，因2號機未射中目標，判斷訓練已失去基本對地炸射訓練的意義，此時又發現2號機出現在佳冬靶場以南，1號機因此下令停止訓練，要求編隊返航。

由於當時在9,000呎高空有雲，因此1號機與3號機，4號機與2號機進行編隊後穿雲，至高度1萬4千呎高空時，在3時6分時，1號機下令4號機與2號機進行「變換隊型」，準備以4機編隊的方式，飛返志航基地。

指令剛下達，3時7分，1號及3號機就立即看到4、2兩機擦撞；知情人士透露說是2號機機頭撞到4號機的機身尾。

空軍參謀長黃志偉在記者會上也說，當時1、3號機則看到有戰機的碎片及戰機彈射椅彈出，但不知是因撞擊，還是飛行員自行讓彈射椅彈出。但是在發現2號機飛行官羅尚樺中尉時，其身上的降落傘並未張開。一位不具名的飛官分析指出，這也顯示羅尚樺在彈跳時，可能已經無法自行拉傘。

對於是次意外，空軍前副司令張延廷說，一般4機飛行，1號機絕對是最資深的飛官，也擁有4機領隊的資格。其次是3號機機師則是第二資深飛官；4號機則是第三資深飛官，反而二號機是少經驗的飛官。

他說，在飛行編隊上，都是1號機帶着2號機編隊飛行；3號機帶着4號機編隊飛行。如果真的發生2號機與4號機一起編隊飛行，這就犯了「飛行紀律」：「不管是2或4號機都不具雙機領隊資格，怎麼可以由2、4號機一起飛？這種情況絕對是人員訓練問題」。

由機隊在在3時07分變換隊形，到發生「機頭撞機尾」，領機目睹有飛機座椅彈出和飛行員下墜雲層，直至3時10分台灣行政院國家搜救指揮中心接報，搜救機隊即時緊急進行救援。軍方人士透露，專案小組正鎖定這關鍵3分鐘，梳理領機為何未指揮其他飛機，以致發生互撞。

台灣《蘋果新聞網》

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