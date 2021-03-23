美國與台灣加強聯繫、合作，美國共和黨眾議員佩利（Scott Perry）提出法案，要求美國行政部門將台灣視為「北約＋」（NATO Plus）的國家成員，擁與日本、南韓、澳洲、新西蘭及以色列一樣待遇，加強軍售，以加強美台防務合作。

美國之音報道，身為眾議院外委會成員的佩利提出的法案，名為《台灣加法案》（Taiwan PLUS Act），目的是要美國將台灣視同「北約+」其他國家的成員之一，在軍售上享有和這些國家同等待遇。其辦公室提供的法案內容指出，美國根據2003年《外交關係授權法》，已將台灣視為一個主要的非北約盟友，《台灣關係法》亦表明，美國將提供台灣適量防禦性武器與服務，以便台灣能維持足夠的自衞能力。

法案又指出，應將台灣認定為一個「北約＋」成員，在涉及美國國會對台灣的對外軍售考慮，以及所有其他權利、特權及責任上，都應向台灣提供與「北約＋」的國家一樣的待遇，同時，在法案通過、生效後5年內，台灣應在相關法律上「被視同一個國家」，以便相關法規能夠適用和可以執行，國務卿可以在認為符合美國國安利益的情況下，在到期後將法案延長5年。

佩利表示，提出這個法案是要提高對中國的軍事威懾能力，他更認為，美國應該對中國更強硬，同時在外交上承認台灣。

全名北大西洋公約組織的北約，現在有30個成員國，主要是歐洲國家，成員國的軍費開支，佔全球軍費超過七成。

美國之音

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！