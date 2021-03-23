外長王毅結束上周的中美高層會談後，今日與周一抵達廣西桂林的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會晤。路透社報道，二人舉行聯合新聞發佈會發表講話，王毅表示中國將推行安全國際旅遊通行證，供往來俄羅斯之用。

王毅表示，這幾天，少數西方勢力紛紛登台表演，對中國進行抹黑指責。但他們應該知道，編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返了。

王毅指出，正在舉行的聯合國人權理事會會議上，80多個國家以共同或單獨發言形式聲援和支持中國在新疆問題上的正當立場，這足以說明，公道自在人間，少數西方勢力的操弄根本代表不了國際社會。任爾東西南北風，我自巋然不動。這些倒行逆施根本阻擋不了中國前進的步伐，也無法扭轉歷史發展的潮流。

路透社／中國外交部

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