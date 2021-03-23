美國、加拿大、歐盟及英國，分別宣布制裁被指在新疆侵犯人權的官員，其中新疆生產建設兵團黨委書記王君正和新疆公安局局長陳明國，都出現在美、加、歐盟同英國的制裁名單上，另外新疆政法委前書記朱海侖、新疆維吾爾自治區政治和法律部長王明山，以及新疆生產建設兵團公安局，就被加拿大、歐盟及英國制裁。他們將被實施旅遊禁令及凍結資產。一向以戰狼式文風撐中共的《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文指，「不要產生『整個世界都在制裁中國』的錯覺，他們不代表世界」，「只有很自以為是的人才會着迷於這樣的無聊遊戲」。

胡錫進在文中稱，中國外交部星期一晚間宣佈對歐方10名人員和4個實體實施制裁，這一還手十分迅速且凌厲。打擊對象包括德國的墨卡托中國研究中心，它是德國乃至歐洲最大的中國研究中心，切斷它與中國的聯繫，意味着該研究中心的調研渠道難以為繼，影響力將受沉重打擊。中國的反制裁再次宣示：「無論誰侵犯中國利益，干涉中國內政，我們都將以牙還牙」。

胡又指，美國、英國、加拿大與歐盟顯然在聯動，營造一種「西方團結」的氛圍，試圖增加對中國的壓力，「好可笑，老胡懷疑西方人的神經很脆弱，他們居然認為這種虛張聲勢的聯合能夠對華產生政治和心理效果。他們制裁新疆的4名個人和1個機構（新疆生產建設兵團公安局），而被制裁者顯然都與西方沒甚麼聯繫。只有很自以為是的人才會着迷於這樣的無聊遊戲」。

帖文又稱，大家不要因為美英加與歐盟一起象徵性制裁中國而產生「整個世界都在制裁中國」的錯覺。首先他們不代表世界，而且他們彼此之間貌合神離，中國已是歐盟最大的貿易夥伴。咋呼歸咋呼，他們離不開中國，他們的那一套不僅中國不吃，在世界上也不受歡迎。

另外，多維新聞亦刊登文章指，所有對華施壓的措施都是沒用的。

其一，關於制裁，人們終會意識到這些象徵性制裁只是花拳繡腿，而西方又無法針對中國發起實質性制裁，畢竟這類制裁只適用於實力非常懸殊之時，本質上是「強者規管弱者」的武器，一如今天美國對待朝鮮、伊朗和緬甸，類似中國對待澳洲和加拿大。而中國既不是伊朗、朝鮮、緬甸，亦不是澳洲和加拿大。

其二，關於科技圍堵，倘若西方當真採取行動，就更是將自己圍堵在中國這全球最大市場之外，而科技的進展往往是發生在最大的市場，這就和當年蘇聯無法科技圍堵美國同理。

更令西方對「科技脫勾」感到遲疑的是，近幾十年的歷史證明，中國政府具有極強的政策制定和執行能力，中國社會亦有極強的配合度，可令這些政策和規劃高效落實。以至於那些被「卡脖子」的領域，往往在數年後被中國突破，乃至在中國廣袤的市場成長並突破。

其三，關於所謂抵制奧運，中國確有違背聯合國人權，譬如強制集中教學培訓，但這是為了提供就業，從根本解決極端思緒和恐怖主義。這是一種中共慣有的「只要正確我就做」的極端手段，與西方價值觀存在根本區別，而這也絕不是「種族滅絕」。

微博／多維新聞網

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