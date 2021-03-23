香港自由民主急促惡化，台灣撐香港陣線今日舉行記者會，發表《香港人權及民主條款》草案內容。出席者包括經濟民主連合智庫召集人賴中強、台灣人權促進會副秘書長王曦、台灣香港協會理事長桑普及立法委員林昶佐等人。公民團體參照美國《香港人權及民主法案》，訴求透過增設《香港人權及民主條款》，規範行政院應定期向國會提出評估報告與因應方案，以防堵大陸政府利用香港特殊地位對台灣擴張影響力，同時積極強化援港機制。記者會正式開始前，現場人士更喊出「撐港國際線，台灣不缺席」口號。

台灣香港協會理事長桑普指出，自12港人被送中及47民主派議員被捕，以及人大對修改選舉方式的決定，反映香港一點不樂觀，種種事情全面摧毀任何對一國兩制有殘餘夢想的人。香港人權自由，短期內在中共治理下不可能有徹底的改善，傳媒、記者、評論員、公務員罷免DQ、抗爭者被逮捕、入獄，標榜「愛國者治港」政權等等，都是「一刀一刀捅向香港人的心臟」。人大決定徹底摧毀香港人的政治，立法會與區議會的「人大化」，讓香港變成中國的一個城市。

桑普指出，香港的人權及情況已經非常危急。香港過去擔當「白手套」角色，為中共向外取得資金和技術。可惜香港已不是97年前的香港，故草案是要讓台灣進行「民主防衞」，台灣要區分支持民主自由的香港人和不支持自由民主政府的人，政府應每年作出評估報告。

林昶佐在會上表示，對香港及澳門目前情勢的評估有必要性，除了保障台灣人權益，跟港澳交流方式變化亦要調整，針對香港情勢變化，全世界亦正進行類似評估及分析。這除了考慮調整港澳特珠身份和地位，同時考慮是否要對侵犯香港人權及民主的人作制裁。

《香港人權及民主條款》內容包括，要求台灣行政院進行資料收集及評估，就香港及澳門政治經濟情勢提出年度評估報告暨因應方案，必要時提出年中報告。

報告內容應包括：

1）香港、澳門之人權狀態；

2）香港、澳閒之民主自治程度與中國政府的影響力；

3）本條例第十八條實施，是否足以保障因政治因素而致安全及自由受有緊急危害香港及澳門居民在台之相關權益；

4）中國政府利用香港、澳門特殊地位，透過人員往來、資金往來、商品及服務提供、資訊傳輸或其他方式，對台灣及各國擴張影響力之情況；

5）就前四款情事之因應方案。

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