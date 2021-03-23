北京當局以鳳梨（港稱菠蘿）有蟲害為由，本月1日起禁止入口，引發香港、台灣民眾搶購鳳梨支持農民，而且更遠銷日本，一樣被民眾搶購。同時亦間接令總統蔡英文的支持度上升。台灣民意基金會今日公佈最新民調顯示，台灣人對蔡英文的滿意度升至58%，不滿意度則降至27%。基金會負責人分析，這是鳳梨禁運令台灣人的反中情緒爆發，從而讓「台灣民族主義」的覺醒。

台灣民意基金會公佈的民調趨勢圖顯示，今年1月蔡英文的滿意度為51.3%、不滿意度為37.4%，兩者差距為13.9個百分點，3月最新民調時，滿意度增加7個百分點、不滿意度則減少10個百分點，令兩者的差距擴大至31個百分點。

基金會董事長游盈隆表示，上月大陸預警禁止鳳梨進口，事件造成台灣人群情激憤，激發集體抗議，是「台灣民族主義」的覺醒，同時亦令到蔡英文的滿意度增加。民調同時亦顯示，行政院長蘇貞昌的滿意度，與1月比較亦上升3個百分點，不滿意度減少7.8個百分點，相信亦與「鳳梨效應」有關。

北京當局一直聲稱鳳梨有蟲害，北京國台辦發言人朱鳳蓮日前更聲稱去年曾經28次向台灣通報，進口鳳梨檢測不合格，情況一直未有改善，才決定暫停進口。台灣農委會主委陳吉仲今日則表示：「有幾個貨櫃（鳳梨）2月底到，他們說還有查到五批介殼蟲，他一通知我們當天，我們到產地去找，到目前沒有發現。」

陳吉仲又強調，農委會將會協助農民處理農產品，包括文旦、芒果、鳳梨，當局將加大力度讓農民收入增加。

台灣《蘋果日報》

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