居深圳港人經常面對跨境用藥問題，深圳市上周五（19日）正式審議通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》，首批「港藥通」預料將於6月在深圳推出，涉及超過10種國際新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等，以及骨科、外科、心外科、產科等器械。「港藥通」落地深圳後，代表民眾有機會使用內地尚未批的港澳上市藥物，而港大深圳醫院預料將成為首間「港藥通」的指定試點機構。

去年10月18日，國務院新聞辦公室曾在新聞發佈會上介紹推動深圳綜合改革試點落地見效有關情況，其中「40條首批授權事項清單」允許在粵港澳大灣區9個內地城市開業的指定醫療機構，即港澳醫療衞生服務提供主體在珠三角9市按規定以獨資、合資或合作等方式設置的醫療機構，使用臨床急需、已在港澳上市的藥物。

作為首間「港藥通」的指定試點機構，港大深圳醫院院長盧寵茂向內媒表示，他們會「首先選定54種藥械，是我們從臨床角度出發，病人有急需的、在內地沒有替代品，或功能比現在已審批的藥械有明顯提升的，幫到更多病人的，這是我們的（選擇的）原則。」他指，目前適用於港人的「長者醫療券」和「覆診特別支援計劃」，均可在「港藥通」使用。

盧寵茂形容「港藥通」具重大意義，「舉個例子，某種藥品在內地完全沒有替代品，但是對病人的治療是急需的。有些患者自己去香港採購並且帶回來，找小診所自己注射。這種情況下，藥品從運輸，到注射，都是不規範的，存在很大醫療風險。一旦出現不良事件，目前尚無標準流程來應對。『港藥通』就避免這類問題發生。」

盧寵茂續指，「港藥通」落地後，院方會確定具經驗的醫生參與，「所有藥械的名單都是機動的，不斷調整。有些新來的藥品，我們可以加入清單中。有些藥械國家已經審批，那就不需要用這個政策。這是一個空窗期的政策，歐美國家已經審批、香港公立醫院已經使用、內地還沒審批，這就是『港藥通』重要的地方。」

盧寵茂又說，該院已提交藥械清單，省藥監局正審核第一批，「希望很快就能公佈」，同時院方正考慮改善整個流程，「從採購、定價、運送、過關、報稅，到藥品真正的使用，病人的知情同意，不良事件監控等，整個方案都需要很完善」，並認為「港藥通」對於整個深圳和大灣區的醫療質量「同質化」非常重要，也是在大灣區發展醫療融合、一體化中很重要的題目。

南方都市報／《21世紀經濟報道》

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