國務委員兼外長王毅結束上周的中美高層會談後，同俄羅斯外長拉夫羅夫在廣西桂林的兩日會談亦於今日結束，會後二人發表「關於當前全球治理若干問題」的聯合聲明。

聯合聲明強調，反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準；又指出民主模式不存在統一的標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利。以「推進民主」為借口干涉主權國家內政不可接受。而國際法是人類社會發展的基石，各國無一例外地應堅定維護聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序。

聲明提及，新型冠狀病毒疫情持續蔓延促使國際格局加速演變，全球治理體系進一步失衡，經濟發展進程遭受衝擊，全球性新威脅新挑戰層出不窮，世界進入動盪變革期。中俄呼籲國際社會擱置分歧，加強協作，維護世界和平與地緣戰略穩定，推動構建更加公正、民主、合理的多極化國際秩序。國際社會應堅持踐行開放、平等、非意識形態的多邊主義原則，共同應對全球性挑戰和威脅。對話應成為處理國際事務的基本方式，國際社會要團結，不要分裂，不合作，不要對抗。

外交部網站

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