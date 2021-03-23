中共總書記習近平昨日（22日）突然回到曾經執政的福建「老巢」考察調研，第一站選擇到武夷山，與夫人彭麗媛在武夷山九曲溪乘竹筏遊九曲溪，及到紀念南宋理學家朱子的朱熹園參觀。內媒今日紛紛解讀這次考察，認為習近平選擇考察這些項目，分別是習近平關注內地生態環境發展，及多次發言時均有引朱子名言，於是到朱熹園。不過，海外中文媒體卻發現，習近平考察時，每到一個景點都有「民眾」列隊等待與總書記招手、問好，質疑這都是早已安排的「群眾演員」。

海外中文媒體分析官媒拍攝的影片，發現習近平昨日在武夷山國家公園、星村鎮燕子窠生態茶園、朱熹園等地點時，每到一處，都有一批「民眾」被安排、集中在一個區域，「等待」向走過的習近平問好。這些「民眾」都一動不動，站在原地揮手，而且前後左右都有疑似保安人員看守。而習近平一行在其他的地方，都完全看不到其他遊客。

習近平亦似乎刻意的與「群眾」保持相當的距離，當他在朱熹園與群眾揮手時，他與群眾保持超過5米距離，而他考察茶園時他卻站在路上，以居高臨下的姿態向農民訓話，並且隔着一排茶樹。海外中文媒體分析，習近平的「考察」就是一場預先安排的「親民騷」。

然而，內地官媒卻有截然不同的解讀。央視的評論指出，現年67歲的習近平，過去多次公開場合都有引述朱子的名言，包括在2018年6月的政治局集體學習時曾引用「國以民為本，社稷亦為民而立」、2016年５月出席全國科技創新大會時，發言中亦包括「窮理以致其知，反躬以踐其實」等等，認為習近平專程到武夷山國家公園內的朱熹園考察，目的是「了解傳統文化傳承」的情況。

至於武夷山國家公園，央視又認為1999年12月，習近平擔任福建代省長時，武夷山被聯合國教科文組織列入世界自然和文化遺產名錄，實現福建世界遺產「零的突破」，更認為是體現習近平「重視和關心綠色發展」的表現。

央視

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