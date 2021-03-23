西九文化區管理局M+博物館內的展品近日遭建制派及傳媒瘋狂追擊，其中異見藝術家艾未未向天安門廣場「舉中指」的作品，被指控違《國安法》、低俗及對中國不敬。澳洲國立大學（ANU）校園內畫廊aMBUSH Gallery近日正舉行藝術展，有作品被投訴涉及種族歧視及「辱華」而被主辦方下架。澳洲SBS報道，涉事創作者為涉嫌種族歧視的作品道歉，但不認同其他僅為政治表達的作品也被下架。

即日起至下月11日，aMBUSH Gallery舉行一個名為「Don’t Shoot the Messenger」的展覽，展出來自坎培拉的藝術家Luke Cornish的作品，主題為全球各地民眾反抗不公，展品包括各國紙幣、防暴盾牌及各種武器等。

其中一個展品為人民幣上的毛澤東戴上蝙蝠俠面具，作品旁的註釋：「向那個在武漢濕貨市場吃了蝙蝠的人致敬，他讓世界停止了（這可能沒有發生）。」另一個作品則將人民幣上的毛澤東頭像改成「小熊維尼」，註釋寫道：「中國國家主席習近平在該國屏蔽了小熊維尼，防止人們將他與小熊維尼相提並論。這部作品討論了中國對待維吾爾族穆斯林的情況。」另一作品為人民幣上的毛澤東頭像變成人臉識別的圖像。

展覽於3月12日開始，後來有中國留學投訴，主辦方就撤下「蝙蝠俠」作品，隨後再將其餘兩個作品也下架。

作者Luke Cornish表示，自己雖然並非種族主義者，但願為「蝙蝠俠」作品造成的種族主義觀感道歉，但他不認同將「小熊維尼」和人臉識別的作品下架，他自己也不會道歉：「展覽的主題是批評各國政府惡待人民，包括中國政府」。

展覽有同時展出有關香港的作品，如港紙上印有2019年在港抗爭者的畫像，或印上香港抗爭者或穆斯林的刀具。Luke Cornish指，曾於2019年底到香港，親身目睹港人對政府的不滿及反抗。他感受到港人對自由和安全的珍視，高於經濟上的需求，而政府則相反，完全不理會人民感受。因此，他在去年創作了以不同方式展示香港示威者形象的作品。

展覽網站亦因曾把香港作為「國家」，主辦方事後已刪除相關字眼，由「國家」（country）改成「海外地點」（places overseas）。

澳洲SBS／今日悉尼

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