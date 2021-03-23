內地民眾外出時早已不帶現金，消費時只需拿着手機掃QR Code就能付款，但以後不能在油站內使用。最高檢與應急管理部公佈行政公益訴訟案件時，發現民眾使用這些行動支付時，手機發射的功率可能引發火花，或會有起火危險，釀成安全隱患，多個地方已禁止油站使用手機付款方式。

2疑犯涉拋死豬入黃河

內蒙古鄂爾多斯市的黃河堤案，日前發現一批死豬被棄河中，事件引發當局關切。當地政府已派人移走48隻死豬、17隻死羊及一隻死牛，並進行無害處理。當局並已組成調查組，發現兩名懷疑將死豬扔到黃河的疑犯，已啟動追責問責程序。

法醫專家將參與驗屍

西藏那曲嘉黎縣警方公佈，經過DNA檢驗證實，早前從依噶冰川下游冰層發現的男性遺體是掉落冰川後失蹤、被稱為「西藏冒險王」王相軍的遺體。當地警方與家屬、律師團隊將會共同調查事件真相，家屬亦稱，已聘請內地著名法醫專家，一同參與警方的驗屍過程。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！