中共建黨百年，中宣部副部長王曉暉今早在記者會上公佈一系列慶祝活動，包括慶祝大會、大型文藝演出、大型主題展覽等，但都未公佈具體的安排。不過，中央軍委政治工作部主任助理李軍少將則明確表示，根據當局的部署，今年建黨百年的活動中，不會舉行閱兵，「全體官兵都會在戰鬥崗位中慶祝」。但中共總書記習近平於7月1日在建黨百年當天，將發表重要講話，並會同各黨派，召開慶祝建黨100周年座談會。

中共於1921年7月成立，1941年後將慶祝日正式定為每年的7月1日，照慣例舉辦黨員教育和紀念活動，並在如70周年、80周年、90周年這樣的特殊年份，召開紀念大會，由中共中央總書記發表講話，其講話精神會成為黨員教育的學習內容。

李軍在記者會上表示，「根據黨中央和中央軍委的有關部署」，在今年的建黨百年慶祝活動中，「沒有安排閱兵，全軍官兵將在戰鬥崗位上慶祝黨的百年華誕，守護祖國和人民安寧」。

不過，對於慶祝大會、大型文藝演出及大型主題展覽等，王曉暉都未有公佈具體安排，亦未有透露習近平將會在甚麼時候，向曾作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的中共黨員，頒發「七一勳章」和證書的具體時間。

王曉暉公佈較具體的消息，是當局舉行的一系列理論研討會和座談會，涉及中宣部、組織部、中央黨校、中央黨史和文獻研究院、教育部、中國社會科學院、軍委政治工作部等組織，但卻未有透露這些理論研討會和座談會的規模或邀請多少人參與。他又稱，中央組織部將召開全國優秀共產黨員、優秀黨務工作者、先進基層黨組織代表的座談會，以及老黨員老幹部座談會、黨的建設歷史經驗研討會等等。中央統戰部亦會邀請各民主黨派中央、無黨派人士和全國工商聯等，召開「各界人士慶祝中共成立100週年座談會」。

中共總書記習近平2012年掌權後，先後舉行7次大小規模的閱兵，除2019年中共建政70年、2015年抗日戰爭紀念日分別在北京閱兵，習近平曾在2017年於內蒙古朱日和訓練基地舉行實戰化閱兵，2018及2019年分別在南海及山東青島海域舉行海上閱兵。在2017及2019年，他先後在香港及澳門出席政權移交20年活動時，在石崗軍營及澳門新口岸軍營，校閱駐港、駐澳部隊。

中國網／人民網

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