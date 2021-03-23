兩岸疫情最新情況：大陸22日新增9宗確診，全屬境外輸入病例（廣東4例，陝西2例，上海1例，四川1例，雲南1例）；大陸累計確診90,115宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,006宗，死亡個案10宗。

內地一直在吹噓國產武漢肺炎疫苗的接種數量，國務院聯防聯控機制最新公佈，中國疫苗海內外已接種「過億」支，宣稱「安全有效」，並稱在疫苗產能產量逐放大，將會推進全部內地民眾接種。然而，國家衞健委疾控局二級巡視員崔鋼上周六（20日）出席一個公開論壇時透露，目前內地已有7,000萬人次接種武漢肺炎疫苗，以此計算，海外接種中國製疫苗人數則僅有3,000萬人次。

中國疫苗行業協會會長封多佳早前曾經透露，中國已有18條武漢肺炎疫苗生產線，到今年底，預計國產疫苗總產能將會超過20億劑，至明年年底可望增至40億劑。外交部長王毅亦聲稱，已經向22個國家出口疫苗，並應世衞的請求，提供1,000萬劑國產疫苗應急。

在武漢肺炎爆發之後，都是靠健康碼追蹤民眾的行蹤，同時評估他們的染疫風險，以限制民眾的行動，令到健康碼已成為民眾出門必備的「證明」。國家衞健委規劃司司長毛群安指出，內地已經實施「一碼通行」，將會進行下一步自動整合，民眾不用自行填報，都可將病毒檢測、接種疫苗等整合到健康碼中。廣州更有地區，不用民眾出示健康碼，只要一掃證件，就得自動查詢健康碼訊息。

毛群安指出，在完成「一碼通行」之後，當局的下一步工作是要完善健康碼管理，並且確保健康碼的管理政策全國一致、標準統一。同時亦會透過技術手段，將各種檢測、疫苗接種、是否曾到過中高風險地區等資料自動整合。

毛群安稱各地區正進行這些工作，但廣州市海珠區的多個場所，包括區、街道的政務服務中心，近日推出「便民措施」，民眾進入中心辦公時不一定要掃健康碼，他們設立「無健康碼專用通道」，只要民眾出示證件，讓工作人員以移動式健康防疫核驗設備及5G網絡，兩秒就能查到民眾的健康碼風險等級，同時可完成民眾的身份驗證。

當局稱，這措施可以解決不善利用智能手機的老年人，解決數碼鴻溝問題，同時亦方便沒有內地身份證，只持有回鄉證、台胞證等民眾辦工的需求。

澎湃新聞網／《廣州日報》

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