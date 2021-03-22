加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）涉間諜案被中國拘捕超過兩年，案件昨終在北京閉門審理，26個國家的外交官前往聲援，要求旁聽被拒。加拿大駐華大使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）表示，「看到庭審程序本身不透明，對此非常不安」。美國駐華大使館代理公使指，美國總統拜登要求處理康明凱和另一名加籍被捕者的案件時，視作美國公民對代。法院昨晚稱將擇期宣判。

加拿大、美國、英國等26個國家、共28名外交人員昨早前往北京第二中級人民法院，要求旁聽康明凱的案件，但是遭拒，法院派人出來解釋，指案件涉及國家秘密，不會公開庭審，任何人都不能旁聽。倪傑民在法庭外表示，「我們多次要求旁聽對康明凱的庭審，但都被拒絕。現在我們看到庭審程序本身不透明，我們對此非常不安」。

美國駐華大使館代理公使柯有為（William Klein）稱，美國總統拜登和國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說過，在處理加拿大遭到拘留的公民案件時，美國要將他們視為美國公民對待。北京第二中級人民法院昨晚指康明凱及其辯護律師都有到庭參加訴訟，將擇期宣判。

妻稱夫無辜捲地緣政治

路透社報道，康明凱的妻子表示，丈夫及另一名被中國扣留的加拿大公民斯帕沃（Michael Spavor）都是無辜的，只是捲入地緣政治爭議，形容兩人被扣押是不公義，必須繼續爭取兩人獲釋。中國外交部發言人華春瑩昨在例行記者會上，批評加方駐華使館人員指手劃腳，強烈反對干涉中國司法主權。

華為副董事長孟晚舟於2018年12月被加拿大扣留，中國在同一個月份以涉嫌為境外刺探國家秘密及情報罪拘留康明凱，以為境外刺探、非法提供國家秘密罪拘留斯帕沃。孟晚舟現時仍在加拿大等候美國引渡審訊。遼寧丹東法院在上周五（19日）已秘密審理斯帕沃，法院當日宣佈擇日宣判。

法新社/路透社