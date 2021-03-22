台灣軍方因應大陸武力威脅的「戰備周」實兵演練昨天啟動，首天即發生意外。兩架F-5E戰鬥機昨在台灣東南端的屏東縣牡丹鄉對出海面進行例行訓練時，在沒有任何無線電呼叫的情況下在空中擦撞，兩機墜海後至少一名飛行員跳傘逃生，但他在海面獲救後送院仍告不治，另一人仍然失蹤。軍方昨晚宣佈暫停全部機種的戰鬥機訓練和演習，進行飛行安全特檢。

為強化戰力並反制大陸解放軍，台灣軍方自2019年起恢復每季實施一次的「戰備月」，今年第一季戰備月自本月初於全台登場，昨起至月底進行最後階段的實兵演練。空軍司令部參謀長黃志偉中將表示，昨天下午2時，四架隸屬台東志航空軍基地的戰機起飛到佳冬靶場例行訓練，其中兩架F-5E戰機在3時06分於屏東縣牡丹鄉外海在靶場脫離後，飛到雲上進行集合，在進行隊形調整時疑似碎片掉落以及一具座椅彈射，因此判斷疑似發生空中擦撞，兩機沒有任何無線電呼叫。

機師一跳傘不治一失蹤

軍方發現兩機在牡丹鄉旭海漁港距岸1.4浬海域處從雷達消失後，即展開搜救。約一小時後，救援人員在海上發現已失去意識的26歲上尉羅尚樺，搜救機即把他吊掛回台東救治，但他到傍晚終告不治；羅曾使用的傘具連座椅，則被發現在沿岸的台26線公路上。另一名飛行員28歲的潘穎諄中尉截至昨晚深夜仍未尋獲，由於現場不斷颳風下雨、海象惡劣，搜救工作困難。

黃志偉表示，為了加強飛行安全，所有戰機包括F-16、幻影、經國號及F-5型戰機，除作戰與警戒機外，訓練和演習全部都暫停，全機種進行特檢。總統府發言人表示，總統蔡英文指示救援優先，各相關單位務必全力進行搜救，並進一步釐清事故原因，向社會各界報告說明，並期盼全軍持續保持士氣、堅守崗位。

F-5E去年10月失事奪命

F-5E戰鬥機屬於美國諾斯洛普公司開發F-5戰鬥機的變種機型，F-5早在1962年服役，台灣政府在1973年與美國合作在諾斯洛普公司的授權之下生產F-5E戰機，首架在1974年服役，故此目前不少F-5E戰機已服役逾40年。但F-5E近年在台灣經常發生意外，昨日的事故已是自2000年以來的第九宗失事。

上次F-5E的致命事故發生在去年10月，飛行員朱冠甍亦是在台東執行任務時墜海，當時雖緊急彈跳座椅逃生，但因頭部遭受猛烈撞擊身亡。當時朱母哭喊控訴軍方不重視人命，坐視戰機破舊，「零件你們不會換嗎？你們會冒着危險去開嗎？說再多也沒有用，只希望不要再有下一個遺憾！」豈料一語成讖。

台灣空軍前副司令官張延廷昨表示，系統沒顯示機師喊「系統有問題」，有可能是飛行操作或天候因素。他指出，空中飛行沒有煞車，只要有擦撞，一定要趕快跳傘，才不至於機毀人亡。

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