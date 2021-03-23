中共總書記習近平周一（22日）突然回到曾經執政的福建「老巢」考察調研，第一站選擇到武夷山，周二（23日）則先後前往三明市沙縣總醫院、夏茂鎮俞邦村、沙縣農村產權交易中心，了解當地開展醫藥衞生體制改革、推進鄉村振興、深化林權制度改革等情況，其間曾參觀當地小吃店。新華社專欄《學習進行時》點出兩者關係，指沙縣小吃發展蓬勃，「與習近平在福建工作時的關心和扶持有直接的關係」。

官媒央視新聞片段顯示，習近平當日到訪三明市沙縣總醫院時有佩戴口罩，之後他前往夏茂鎮俞邦村及沙縣農村產權交易中心時則未有戴上口罩；其間他曾參觀多間小吃店及發表演說，獲民眾熱烈鼓掌歡迎。

新華社專欄《學習進行時》發表文章指，來自山區的沙縣小吃如扁肉、拌麵、蒸餃、燉湯及芋餃價廉物美，且能拓展至全球60多個國家和地區，全國門市逾8.8萬間，年營業額超過500億元人民幣（下同，約597億港元），帶動30萬人就業，「與習近平在福建工作時的關心和扶持有直接的關係」。

文章解釋，夏茂鎮是沙縣小吃發源地，「上世紀90年代初，上千人浩浩蕩蕩到外地做小吃謀生。恰逢中國興起了『下海』和『打工』浪潮，城市流動人口暴漲，衍生出吃飯、住宿和出行的需求。當時擔任福建省委副書記的習近平，敏銳地發現了這個富民產業，1999年3月他在沙縣考察時曾指，沙縣小吃業的成功之處在於定位準確，填補了低消費的空白，能薄利多銷。2000年8月他再赴沙縣，並在夏茂鎮座談時強調，要加強以沙縣小吃業為支柱的第三產業，使之成為新的經濟增長點。」文章續指，沙縣農民人均年收入由1997年的2,805元（約3,350港元）增長到2019年的20,528元（約24,500港元）。

習近平周一突然前往福建考察調研，第一站選擇到武夷山，與夫人彭麗媛乘竹筏遊九曲溪，及到紀念南宋理學家朱子的朱熹園參觀。內媒紛紛解讀這次考察，認為習近平選擇考察這些項目，因為習近平關注內地生態環境發展，及多次發言時均有引用朱子名言。不過，海外中文媒體卻發現，習近平每到一個景點都有「民眾」列隊等待，質疑是早已安排好的「群眾演員」。資深評論員劉銳紹則認為，習近平考察福建是要展示對台灣問題關注的張力，及為他在二十大繼續執政鋪路。

央視新聞／新華社

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