國家網信辦近日又在網上「洗太平地」，特別針對「首頁首屏生態不良、色情低俗訊息引流、惡意炒作營銷以及不良網絡社交行為、網絡暴力等問題」，下架520多個APP，清理208萬多條相關違法違規訊息，處置7.2萬個賬號，封禁7,200多名違規主播，協調關閉及取消備案2,300多家網站平台。當局聲稱，有關行動有助「積極營造歡樂祥和的春節網上氛圍」。

據內媒報道，自今天2月以來，國家網信辦部署深入開展「清朗·春節網絡環境」專項行動，集中整治群眾反映強烈、影響上網體驗的網絡生態亂象。其間，網信部門巡查發現了一批問題突出、頂風作案的網站平台。其中，360導航、UC瀏覽器、書旗小說，推送違法違規訊息，為色情低俗小說引流；淘寶、拼多多部分店鋪發佈色情低俗圖文訊息；新浪微博部份賬號發佈淫穢色情網站鏈接；久久熱、5號房、金牛棋牌、凌霄閣、趣頭條等網站則發放色情低俗、賭博詐騙訊息。

國家網信辦已對有關網站平台採取約談、限期整改、暫停功能、限期下架、罰款等處罰措施，並對問題嚴重的色情、賭博網站協調有關部門依法予以關停、取消備案，堅決查處相關違法違規行為。

國家網信辦有關負責人表示，下一步將繼續加強網絡空間治理，堅決遏制網絡生態亂象，切實為廣大網民營造清朗網絡環境。

據悉，騰訊、知乎、豆瓣、鳳凰、花椒等已第一時間響應，紛紛發佈專項行動啟動公告。而嗶哩嗶哩、小紅書、YY等則主動與網紅主播溝通提示，避免出現惡意營銷炒作行為。快手設計「一鍵處置」工作方案，亦已開始處理有害訊息。

《北京日報》

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