【本報訊】內地維權人士張五洲因去年6月在廣州街頭悼念六四，並反對推行「港版國安法」被捕，她被控尋釁滋事及妨害公務罪一案前日一審宣判，判囚兩年半。據當日有出庭聽審的張五洲兒子徐鴻博，昨日接受本報訪問時指，母親對判決大為不滿，更高呼：「你判我兩年半，這兩年半我也是要尋找真相的。」

坐姿傾斜 神色疲倦

據徐鴻博表示，前日庭審僅維持約十多分鐘就結束，母親當時透過視像聽取判決。他觀察到母親的身體狀況不是太好，坐着時也是傾斜的，需要用手作支撐，神色疲倦。然而，當她聽到法庭指控時卻十分激動，表現出一副「不太想聽他們（法官）說」的樣子。不過由於法庭關掉母親的收音，所以也聽不到她的說話。不過當法官宣判並離開後，收音卻恢復過來，並聽到母親在視像中大喊：「你判我兩年半，這兩年半我也是要尋找真相的。」

對於母親的反應，徐鴻博亦認同指：「本來是沒有的事，幹麼要承認。」他又指對中國的公檢法機構徹底失望，狠批「有權有勢的人就可以隨意妄為圍獵弱者，老百姓只有忍氣吞聲」。他指出，母親早前被診斷出患有子宮肌瘤，但當局始終未讓她接受進一步治療，又指有意上訴，將與律師再商討細節。張五洲的家屬去年7月亦曾向本報指，張在看守所曾受酷刑，手腳多日來被鐵鐐扣在一起，而且曾被同倉毆打，讓她「生不如死」。