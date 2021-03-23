河南省程姓女子早前在短片分享平台「抖音」上，竟發現一個樣貌與她完全相同的張姓女子，兩人私訊聯絡後，不僅發現彼此同年同月出生，且擁有很多共通點如血型、愛好等；經過多次追問，雙方家庭均承認二人是被收養。程女與張女都表示，現正計劃進行DNA鑑定，但未確定具體時間。

程女的康姓弟婦接受內媒訪問時稱，她於1月9日瀏覽抖音時發現張女與程女樣貌非常相似，「我就點開了張女的抖音，當時簡直看呆了。張女跟我嫂子長得一模一樣。我以為是我嫂子，然後通知家人看，家人看後也認為一模一樣，我嫂子的女兒看後直接喊媽媽。」

程女後來透過抖音私訊張女，兩人在大約一個月後進行視像對話，程女形容當時兩人「完全愣住了」。張女則表示：「我是在照鏡子嗎？」雙方其後更發現彼此是同年同月出生。

程女說，父母只有她一名女兒，對她特別好，因此多年來未有懷疑自己是收養，「現在突然冒出個雙胞胎姐妹，令我覺得不可思議」。程女其後決定向父母詢問身世，母親初時堅稱她是親生，但追問下父母終承認她是被收養的，「當時我整個人都蒙（迷糊）了，很震驚。母親後來告訴我，當年我去了兩三家都沒有人願意抱養（收養），所以最後她把我抱回來了，並且一養就是30年。」至於張女的家人，同樣初時不願意透露真相，後來才坦承張女是收養回來的。

至上周五（19日），程女與張女首次相約於登封市區見面。程女表示，見面後感到非常親切，得知雙方都是B型血，性格、愛好都極相似，「我們都有虎牙，臉上都有痣，位置也差不多，說話聲音都一模一樣，就像照鏡子。」程女母親見到張女後亦表示：「真是像！真是像！真沒想到會有和閨女這麼像的人。」二人三日後再見面，並在網上發佈一起跳舞的影片。

事件引起網民熱議，有留言表示「太神奇了，一定是特別的緣份」、「一切冥冥中自有安排」。不過亦有人指「這種事情有可能涉及犯罪，還是查清楚比較好」、「逃避計劃生育或者為了生兒子，把生的女子送人了，這種情況以前農村很普遍」。

程女事後回應稱，沒想到事件受這麼多人關注，並認為她倆認識是緣份，要感謝抖音這平台。她又透露，現正計劃進行DNA鑑定，但仍未確定具體時間，「我現在可以很準確地回答，我從來沒有想過去找親生父母，因為我的父母對我特別好，人要學會感恩，父母養我小，我養父母老。」

紫牛新聞／新浪微博

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