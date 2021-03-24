中國政府被指強迫新疆維吾爾人勞動生產。瑞典服裝品牌H&M近日在官方網站發表聲明，稱將不會採用來自新疆的產品或原材料，亦不會與當地任何服裝工廠合作。事件引起中國網民不滿，紛紛批評H&M抹黑及造謠中國。前韓國女團f（x）隊長宋茜（Victoria）隨即割席，表明H&M品牌目前沒有任何合作關係。另外京東網頁顯示，所有H&M相關產品均搜索無果，疑似被下架。

H&M在聲明中指出，公司對來自民間社會組織的報告及媒體報道深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控，並強調「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原材料」。

事件令內地網民極為不滿，紛紛批評H&M抹黑及造謠中國，留言稱「一邊抵制新疆產品，一邊又想賺中國人的錢？」「有本事放棄中國市場」、「反對對於任何形式企圖對國家及人權進行抹黑謠言的行為！祖國永遠放在第一位！」

綜合報道

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