國務委員兼外長王毅近期行程可謂十分緊密，繼結束上周在阿拉斯加舉行的中美高層對話後，隨即返國與訪華的俄羅斯外長拉夫羅夫會面，雙方並於昨日發表聯合聲明，籲「摒棄藉人權問題干涉別國內政」，大有反擊英美及澳紐等國日前針對新疆問題分別發表的聯合聲明之意，其後他亦於今日起訪問中東六國，積極擴展中國的「朋友圈」。

中俄外長昨日發表的聯合聲明強調，反對將人權問題政治化，摒藉藉人權問題干涉別國內政和搞雙重標準，又指民主模式不存在統一標準，應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利，指以「推進民主」為藉口干涉主權國家內政不可接受。對於目前動盪的國際政治形勢，聲明呼籲「亟需召開聯合國安理會常任理事國峰會，以便通過直接對話探討全人類共同問題的解決途徑，維護全球穩定」，又呼籲「國際社會要團結不要分裂，要合作不要對抗」。王毅在會後亦表示，中俄「在謊言滿天飛時捍衞真相，成為『政治病毒』攻不破的堅強堡壘」。

王毅訪中東圖擴「朋友圈」

據中國外交部公佈，王毅昨日結束與俄外長的會談後，他今日起至本月30日，將對沙特阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋、巴林進行正式訪問，另對阿曼進行工作訪問。中國外交部發言人華春瑩昨日指，王毅此行「展現了中方促進中東安全穩定的負責任態度」，將「為維護中東和平貢獻中國智慧」。

央視