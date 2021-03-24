瑞典服裝品牌H&M去年發表一份不再採用來自新疆的產品或原材料的聲明，今日被翻舊賬，引起中國網民怒潮，呼籲抵制。澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）去年在一份報告中披露，有數以萬計的新疆維吾爾族人被中國政府強迫勞動，為蘋果公司、Nike、寶馬汽車、華為及H&M等82個國際知名品牌設於中國的工廠工作。

上述報告由中國前記者許秀中（Vicky Xiuzhong Xu）所撰寫，指自2017至2019年間，有超過8萬名維族人被中央政府以「新疆援助」計劃名義，送到分佈在9個省分的27間工廠工作，包括蘋果公司、Nike、Adidas、寶馬、Microsoft、Google、Samsung等82間知名企業都有直接或間接得益，而當中大多數的工人都是來自新疆和田及喀什地區的維族婦女。

報告又指出，多達560名新疆工人被送到河南省的工廠，為全球最大電子工業之一的台灣企業富士康工作，為亞馬遜（Amazon）、蘋果公司、Google、Microsoft、華為等品牌生產電子產品。

報告最後稱，雖然中國官媒聲稱這些勞動計劃屬於「自願性質」，但實際情況卻是北京當局「再教育」維族人的另一階段，並指維族人極難拒絕或逃脫工作，強調有關的知名品牌可能不知不覺間侵犯人權，同時呼籲企業徹底調查。

澳洲戰略政策研究所網頁／澳洲SBS中文網頁

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