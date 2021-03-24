內地科網巨頭騰訊的主席馬化騰，被指本月與反壟斷監管機構的官員會面，討論公司的「合規」事宜。從去年底起，內地吹起「反壟斷風暴」，最讓人矚目的是去年當局約談阿里巴巴創辦人馬雲、螞蟻金服高層，同時對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查。外界都擔心當局會以「反壟斷」、公平競爭等為藉口，打壓內地的科技企業。

這次「反壟斷風暴」源自去年11月，當時互聯網金融機構螞蟻金服正進行上市程序，預計上市後市值高達2.1萬億元人民幣（約2.5萬億港元），在上市前3日，內地四大監管機構中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會和國家外匯管理局共同約談該公司高管，包括螞蟻金服實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明， 引發廣泛猜測。

當時，螞蟻金服回應稱將會深入落實約談意見，繼續沿着「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展，但原計劃在中港兩地的上市計劃馬上停止。

中共中央政治局在12月11日召開會議，會議首次提出「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，3天後市場監管總局就向阿里巴巴、騰訊等開出三張反壟斷罰單，還表示「互聯網行業不是反壟斷法外之地」。

至12月15日，央行金融穩定局局長孫天琦批評當時正是熱門話題的互聯網金融，指他們收受存款的模式屬於「無照駕駛」的非法金融活動，3日後螞蟻金服就宣佈「主動下架」平台上的互聯網存款產品，京東金融、陸金所等多間互聯網金融巨頭亦迅速跟進。

在打擊互聯網金融之後，當局將矛頭轉向消費者市場，12月22日市場監管總局舉行「規範社區團購秩序」的「行政指導會」，阿里巴巴、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴等多間公司被參加。

但整個打擊反壟斷行動的高潮是在12月24日，內地央行等金融監管機構宣佈再次約談螞蟻集團，同時市場監管總局宣佈對阿里巴巴涉嫌壟斷行為立案調查。

對於內地當局連串的反壟斷行動，外界曾嘗試解讀當局的用意。對於手持600億美元（約4,680億港元）的阿里巴巴，它擁有強大的市場控制力，可以跟任何新進者進行對抗，直到對方資金耗盡，故認為在沒有競爭規則的市場上，掠奪性定價就是常態。

至於業務集中在消費者市場的美團和騰訊，分析認為這些公司的壟斷地位不是現金，而是大數據，透過大數據可以掌握市場和消費者的活動特點，佔據了明顯的競爭優勢。監管機構對數據流作出一定限制，方能有助形成公平競爭平台。

然而，當局的反壟斷行動或能令市場更開放，可是過去的經驗也顯示，企業能快速適應新的市場環境，隨着舊的巨無霸消失，以後還會再產生新的巨無霸。

綜合報道

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