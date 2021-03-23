今年是中國共產黨成立100周年，中共將大張旗鼓主辦各類慶祝活動，包括以中共中央名義舉行的最高規格慶祝大會，推出大批歌頌中共的文藝作品和出版物，以及在全社會尤其是針對青少年進行黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史的宣傳教育，引導青少年「聽黨話、跟黨走」，但不會舉行閱兵。

指全軍留守戰鬥崗位

中共中央昨舉行記者會，介紹中共成立百周年慶祝活動的安排。中央宣傳部副部長王曉暉表示，將以中共中央名義舉行慶祝大會，總書記習近平將發表重要講話，惟他未有明言大會是否在7月1日的官方所定建黨紀念日舉行。他透露習將向為黨作傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員簽發證書，授予「七一勳章」；中央將向黨齡達到50年、一貫表現良好的全國約710萬名老黨員頒發「光榮在黨50年」紀念章。

文化和旅遊部部長胡和平表示，今年當局組織創作100部不同類型和題材的舞台藝術作品，包括革命歷史題材歌劇、京劇和舞劇等，亦有歌頌抗疫精神的話劇《人民至上》等。中央軍委政治工作部主任助理李軍表示，建黨百年慶祝活動沒有安排閱兵，指「全軍官兵將在戰鬥崗位上」慶祝，守護祖國和人民安寧，並透露北京的軍事博物館今年將建成開放駐香港部隊展覽中心等重點軍史場館。

中新社