北京沙塵暴令PM10濃度攀升

內地北方沙塵暴仍未緩和。北京市生態環境局今日指，受來自蒙古國的沙塵天氣影響，北京的懸浮微粒（PM10）濃度攀升，全市主要為「3級輕度污染」至「4級中度污染」。

按照空氣質量指數AQI的6級劃分，截至今早8時，通州區為「5級重度污染」，東城、朝陽、豐台、順義、昌平、密雲、懷柔等區為「4級中度污染」，西城、海淀、石景山、門頭溝、房山、大興、延慶等區為「3級輕度污染」，平谷區空氣質量為「2級良」。根據目前預測，北京市的沙塵暴將在下午有所緩解。

中國首屆國際「消博會」5月海南舉行

中國首屆國際消費品博覽會，將在5月7日至10日在海南省海口市舉行，包括近日被內地指有洩密風險的電動車生產商Tesla，以及其他國際品牌都會參展。官方在宣傳時，特別強調中央政府要將海南建設成「自貿港」的目標、

海南省政府常務副省長沈丹陽指出，今次博覽會的展場總面積達8萬平方公尺，是「亞太地區中規模最大的精品展」。國際展區佔總展面積的75%，分為時尚生活、珠寶鑽石、高級食品保健品、旅居生活和綜合服務等5類展區，共有630家國際企業參展，參展品牌則1,165個，來自69個國家和地區。

他表示，瑞士將擔任首屆消博會的主賓國，而法國化妝品牌歐萊雅（L’Oréal）集團、英國精品Burberry ，和美國Tesla等國際品牌都會參展。至於中國國內也有包括通訊設備商華為等800家企業參加。

大陸船13人越界捕2,000公斤魚被台扣押

大陸一艘船名被塗去的漁船，昨日越界在彭佳嶼海域捕撈，被基隆海巡隊查處，但船長拒不配合，還加速逃逸。海巡強勢登船檢查，撿獲2,000公斤雜魚並押回13人，今天持續調查船名塗銷原因。

根據海巡署調查，該艘大陸漁船名為「閩晉漁05369」，本月19日自福建晉江市深滬港出港，昨天凌晨趁海象不佳越界進入彭佳嶼海域拖網作業。涉事漁船的2,000公斤雜魚已拋回海中，當局將依法沒入漁網、漁具及起網機，並予以行政裁罰。

新華社

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