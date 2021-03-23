中共總書記習近平昨續在福建考察，從閩北的南平武夷山市南下三明市沙縣，了解當地醫藥衞生體制改革、鄉村振興等情況。他在武夷山參觀朱熹園時，把南宋理學家朱熹與德國的馬克思聯繫，強調要把中華五千年文明的精華與馬克思主義結合起來，堅定不移走中國特色社會主義道路。

習近平前日到訪武夷山市，先後到訪武夷山國家公園、星村鎮生態茶園和朱熹園。習在又名武夷精舍的朱熹園，了解朱熹生平及理學研究，並談到文化自信。「我們走中國特色社會主義道路，一定要推進馬克思主義中國化。如果沒有中華五千年文明，哪裏有甚麽中國特色？如果不是中國特色，哪有我們今天這麽成功的中國特色社會主義道路？」央視評論指出，習曾多次在公開場合引述朱熹名句，包括在2018年6月的政治局集體學習曾引用「國以民為本，社稷亦為民而立」。

料訪軍區晤軍人

時事評論員劉銳紹分析，福建是最接近台灣的省份，現在美國亦表明未來會支持台灣，其他國家亦有支持台灣的行動，整個局勢都顯示台灣將是未來的熱點話題，習近平現身福建，展示了對台灣問題的政治張力。他又指習近平以往到地方考察，除了公開行程，亦會與軍人會面或參觀軍事設施。他預料習為展示對台灣問題的關切，可能將到訪福建省軍區，與當地軍人見面。

新華網/《蘋果》記者