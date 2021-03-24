台灣經濟部長王美花今日下午將會主持會議，討論如何應對56年來最嚴重的旱災，目前已減量供水的縣市要否轉為分區、定時供水。然而，昨晚今晨有鋒面通過台灣，新竹、苗栗、台中等地集水區降雨，當局估計各水庫將增加1,150萬噸水量，暫解燃眉之急，但部份水庫的存水量，仍然未及10%。

水利署的官網統計，昨晚今晨的降雨，桃園石門水庫及台中德基水庫分別增加逾200噸水量，苗栗、南投等地水庫亦有逾100萬噸，但新竹的寶山與寶山第二水庫僅增約80萬噸。水利署、中山科學院亦在今日凌晨，在各水庫的集水區進行人工增雨。可是，以台中市的用水量計算，水庫新增的存量僅夠3日使用。

雖然天降甘露，但台灣各地的水庫存量仍然偏低。水利署網站至中午顯示，德基水庫存量僅5.9%，苗栗永和山水庫僅8.3%，新竹寶山第二水庫亦只有8.8%，提醒民眾仍然要持續節約用水。

這一次鋒面通過台灣除了帶來雨水，亦令全台最高的玉山再現3月雪。位於玉山北峯峯頂，海拔3,844米的玉山氣象站，今早7時10分開始下雪及冰珠，持續約1.5小時，積雪1厘米。由於今年玉山已經三次下雪，加上台灣缺水，不少網民都為之驚訝。

對於各地降雨，經濟部長王美花今日表示，對各地都有一點小幫助，但如果要解除限水危機，則需要降雨200毫米以上，方能有明顯改善。不過，她表示由於降雨地點不平均，各地何時能解除警報，其實要看各個地區的情形。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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