風靡日本、泰國及台灣等地的通訊軟體LINE，日前爆出中國工程師可查看日本用戶個資的爭議。LINE社長出澤剛昨日除表示已阻斷中國所有據點接觸LINE個資管道外，亦將會終止委託中國開發據點的業務，而原本存放在南韓的數據，也將陸續移回日本。LINE官方今日再發出聲明稱，將更新隱私政策，未來會清楚列出處理用戶資料的國家。

LINE聲明指出，LINE日本總部昨晚向行政機關「個人情報保護委員會」提交報告，說明未來努力方向，其中針對日本個人資料新法將在2022年全面施行這一部份，LINE為符合新法的規範，已終止中國團隊對於用戶資料存取的權限，同時會終止中國團隊在LINE通訊相關功能開發、維護作業、以及相關運用開拓的工作。

至於原本存放於南韓的LINE聊天室、官方帳號、LINE Pay等數據，亦將陸續轉移至日本國內 ，預計在今年6月底前完成。 由官方帳號公開的內容，則預計明年6月底前完成轉移，由一般用戶公開的內容，則分階段轉移。

LINE也表示，將更新隱私權政策，以更透明的方式向用戶說明LINE對跨境資料的處理，也將清楚列出會接觸處理用戶資料的國家。LINE並稱，會提高內部人員存取用戶資料權限標準，無論人員所在國家、職務內容為何，都將縮小。

不過，LINE的聲明仍強調並無用戶的個人資料外洩事件發生，而在系統中所有登入紀錄，亦無顯示台灣或其他國家的資料有被未經授權或不當取用。

據悉，LINE中國的全資子公司 LINE Digital Technology （Shanghai） Limited，主要負責內部工具、AI 功能、LINE 通訊軟體中部分功能開發，以及遊戲測試等。

日媒早前傳出，自2018年起，4名中國技術人員在LINE系統開發過程中，可以進入日本國內的數據庫，查看用戶的姓名、電話號碼、電郵和LINE ID等，還可查看用戶訊息與照片。

LINE目前在台灣擁有超過2,100萬活躍用戶，是市佔第一的通訊軟體，在日本、泰國同樣市佔第一。台灣3C達人楊又肇表示，以LINE規模這麼大公司，且在台、日的市佔率又這麼高，應不會拿石頭砸自己的腳。不過，LINE用戶許先生則表示，國際公司開發團隊都全球化，但能被中國工程師看到資料，覺得有點擔心，尤其台灣用戶這麼多，還推出電子支付，雖然LINE官方已保證大陸不能再看不到訊息內容，「但說實在的，誰又能保證真的如此」。

台灣《蘋果新聞網》

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