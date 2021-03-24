大陸頻頻派出軍機騷擾台灣空域，被指日漸變成常態，早前又有不少大陸違法抽砂船在台灣外島出沒，嚴重消耗台灣海巡戰力。台灣軍方近日開始高調回應，除了早前公開展示射程200公里的萬劍一型巡航導彈，並透露射程更遠的萬劍二型正在密集測試階段外，昨日更在本島及外島的野戰防空部隊同進行DMS雙聯裝「刺針」地對空導彈的發射演練，模擬攔截丶擊落必侵領空的共機。

據台軍的官方新聞機構「軍聞社」報道，台軍本周進行第一季戰備任務訓練實兵演練，包括金門丶馬祖丶澎湖及本島各軍團部隊，昨日均有參與。其中，本島南部的第四作戰區，由海軍陸戰隊防警群，進行防空作戰演練，除由「檞樹」導彈車在時限內就位並完成追蹤目標，官兵同時模擬發射DMS雙聯裝「刺針」導彈，對空中目標射擊。

位在外島澎湖的第一作戰區，昨日則由澎防部防空連進行防空戰備操演，防空連官兵獲令後迅速前往陣地，進行對空警戒、目標搜索、敵我識別及DMS雙聯裝「刺針」導彈目標鎖定等相關課目的演練。

「刺針」地對空導彈的有效射程為4,800公尺，為野戰防空武器系統，主要用於防範敵方慢速機及直升機目前在台灣陸軍外島部隊及本島的軍團防空單位丶海軍陸戰隊均有配備。而台軍目前擁有各式刺針導彈，包括用於陸軍軍團防空的「復仇者」車載式刺針防空導彈，陸軍阿帕奇直升機也配有空射型刺針導彈，加上美國售台的肩托式刺針導彈，台灣可說是美國以外，擁有最齊備刺針導彈的地方。

另外，美國軍事將領警告北京可能在近幾年內入侵台灣，美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）則認為，大陸內部有其他的當務之急，國家主席習近平明年要召開黨代表大會，開始第三個任期，中國有各種理由不需要冒險對台灣使用武力。

不過，葛來儀指出，外界應該關心的不是中國短期的侵台可能，而是已在發生中的「灰色地帶戰略」，如剝奪台灣的經濟繁榮，抵制台灣商品，阻止遊客去台灣以及阻止飛機在台灣降落。葛來儀表示，這才是真正的威脅，迫使台灣最終將不得不成為中國的一部份，屆時美國或已無法改變現實。

台灣軍聞社/ 《自由時報》

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