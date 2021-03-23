曝光公務員食堂菜單是洩露國家機密？有內地網民日前到上海黃浦區公務員食堂打疫苗，拍下食堂超低價菜單後上傳網上，結果引發網民公憤：「公務員是特權階層，老百姓吃的最差最貴。」事後，還傳出外流菜單的網民因洩露國家機密而被刑拘。有內地政治學者向《蘋果》指，這種食堂低價優質福利是中國公務員體系內的特權，出現了超過20年，當然不是國家機密，但內地官僚封閉化，加上現時嚴厲控制輿論，才會小事變大新聞。至於有傳網民被刑拘，他認為有可能，「跟地方公安機關濫用警權有關係」。

有網民日前在微信發佈一段短片，據指攝於上周四（18日）上海黃浦區公務員食堂接種疫苗時，食堂當時忘記關掉當天菜價顯示屏而被拍下：宮保雞丁3元人民幣（下同，3.5港元）／份、雙菇肉片2元（約2.3港元）／份、滷蛋0.7元（約0.8港元）／份、豆沙包0.8元（約0.9港元）／個、油條（油炸鬼）0.5元（約0.6港元）／條、皮蛋瘦肉粥1元（約1.2港元）／碗、豆漿0.5元／碗……完全和通脹脫鈎，激起民憤。

不少網民在短片下留言：「這是普通民眾食堂1/10的價格，老百姓吃的是最差的和最貴的。」「中共公務員是特權階層、是權貴階層，是不勞而獲、欺壓百姓、作威作福的特殊階層。」有人則表示：「咱有些地方政府機關人員近乎免費就餐是天下人都知道的，連『公開的秘密』都算不上，現在卻因價格被曝光『惱羞成怒』，實在說不通。上海黃浦區機關食堂飯菜價格如此之低曝光後，肯定會出來個『說法』，那就是有補貼……當然我知道，地方政府機關有的是辦法，一個個都是掌握着一定權力的人，找個名目弄點『補貼』，實在小菜一碟。這可是天下人都知道的哦。」

還有人分享更多訊息：「上海黃浦區機關食堂，顯示屏顯示出公務員吃飯價格。這在全國是普遍現象，安徽蚌埠市紀監委、中級法院等機關食堂，十幾年前至今，早中晚三餐象徵性的每天扣1元。並且高薪聘請廚師，公款吃喝皆在本單位食堂解決，以規避招待支出。」「這個價格體制內太常見了，我以前在北京工作時，食堂早飯1元，午飯2元，品種豐富，原料特供，自助餐隨便吃。沒人願意在家吃早飯的，出去應酬都沒單位食堂吃的營養健康。」

有網民則感嘆，中國社會可分為牧羊人、牧羊犬和羊3個階層，這個食堂是牧羊犬的，所以羊就別有意見了。但也有人認為，這只是「員工福利而已」。

官方一直未有現身解畫，內媒亦未有報道，在微博也找不到相關消息，但有傳拍片者因「洩露國家秘密罪」被刑拘。有知情者透露，拍片者見這麼便宜就拍下來，在網上發出來，查到他就把他給刑拘了。

北京政治學者吳強接受《蘋果》訪問時指，這是中國公務員體制裏的特權，是公共機關內部的普遍現象，但這特權不是這一兩天才有，也不是2012年8項規定推出後變成這樣，在北京，已存在了差不多20年。

吳強亦指：「它就是內部福利，國家機密只是一個（抓人的）藉口，它當然不是國家機密，反而是公開的預算的部份。」他指，內地官僚機制封閉化，跟公眾脫離。中共十八大以來，一直進行反腐運動、內部整風教育，卻因它跟公眾的脫離、封閉化越來越強，加上內地嚴厲控制輿論，以致它成為大新聞。至於有傳拍攝者已被刑拘，吳強直言有可能，「這跟地方公安機關濫用警權有關係」，他們不是解決問題，而是拘捕曝光事件的人。

吳強強調，腐敗在內地是制度性問題。內地公務員薪資待遇比香港公務員差很多，北京一個初級幹部月薪約1萬元，但職位為他們帶來的延伸福利和特權卻非常大，可接觸地方所有資源，包括教育、醫療、商業甚至司法等，「通過公務員互相的裙帶網絡，他就可以搞定或擺平所有東西」。

「係唔係國家機密咁嚴重？我哋老百姓梗係覺得唔係啦，但要睇佢以後點定性。」資深時事評論員劉銳紹就認為，事件因為引起外界關注，以致民間不滿才被特別處理，「不過呢類事件往往係喺過去之後，如果裏面有人操作，為佢（拍片者）講說話，好可能又靜靜雞無事。呢個係中國嘅文化，只講直接問責，好少講間接問責。」

不過，劉銳紹指暫未確定這筆資源的來源，難以界定低價食堂是特權，也有可能是福利。他相信官方未有表態，是因為仍在觀察事件造成的影響和震盪有多大。

《蘋果》記者／微信

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