【天下圍中】新疆問題觸發歐盟罕有制裁中國，英國、加拿大及美國隨即加入，昨發聯合聲明直斥中共，美國國務卿布林肯怒轟中國在新疆犯下「種族滅絕」及「反人道行為」。「五眼聯盟」其餘兩名成員澳洲及新西蘭亦出聲明支持制裁，但目前未有參加。中共以制裁歐盟10人及四個實體反制，激起歐洲議會眾怒，決定取消昨原定舉行的《中歐全面投資協定》（CAI）審議會，歐洲議會第二大黨已明言反對CAI。

美國、英國及加拿大外長的聯合聲明稱，中國在新疆犯下嚴重限制宗教自由、強迫勞動、大量拘禁營、強迫絕育及破壞維族遺蹟等，聲明指證據來自中國文件、衞星影像、受害人證供等，證據屬「壓倒性」（overwhelming）。聲明末段表明三國強調中國透明度問題，要求批准國際組織、聯合國獨立調查員、記者及外交官不被阻撓地到當地採訪。

布林肯轟中共犯反人道行為

現時正值布林肯訪歐，他亦有發表個人聲明，措辭較強硬，直斥中國犯下「種族滅絕」及「犯下反人道行為」，又稱今次加入歐盟聯合制裁是用行動證明國際間重視人權問題，並要求中共為暴行負責，強調在透過制裁打擊嚴重人權，美國扮演「強而有力的領導角色」。澳洲及新西蘭外長亦表示歡迎外國制裁中國官員，但明言沒有加入制裁。世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提向本報稱：「歐盟的制裁向中國發出明確訊息，就是不會為經濟利益，默認中國針對維吾爾民族所推行的種族滅絕迫害。」

中國被歐盟制裁後，隨即反制裁歐盟10人及四個組織，其中包括歐洲議會「對中國關係代表團」團長Reinhard Bütikofer。現時CAI正在歐洲議會審議，中國制裁激起歐洲議會不滿。社會主義和民主黨（S＆D）人士的歐洲議會議員布蘭普特（Kathleen Brempt）表示：「取消對歐洲議會議員的制裁是我們與大陸政府就投資協議進行談判的先決條件。」S&D是歐洲議會的第二大黨團，擁有145個議席。Bütikofer亦稱：「在北京政府對言論自由進行懲罰後，中歐投資協定達成的可能性將越來越低。」又透露匈牙利雖公開批評歐盟制裁，但實際是率先投下贊成制裁中國的票。歐洲議會國際貿易委員會副主席居拉（Winkler Gyula）決定，由於中國「令人無法接受的制裁」，歐洲議會取消原定星期二就簽署CAI舉行的一個審議會。

學者：CAI倘否決 華外交失敗

內地政治學者吳強稱，歐洲本身對CAI的批評已越來越大，現時中國反制裁歐洲「是很不明智的，對CAI有相當負面的影響，正在破壞中國很不容易取得的外交的成績」。他稱：「如果CAI被歐洲議會否決的話，那就是歐洲人權政治的一個巨大的勝利，是標誌性的勝利，也是中國外交的一個徹底的失敗。」

路透社/《蘋果》記者