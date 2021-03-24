北京當局以鳳梨（港稱菠蘿）有蟲害為由，本月1日起禁止入口，豈料如今連鳳梨酥都遭禁。民眾黨立委高虹安今日爆料，他接獲兩岸物流業者爆料，今天開始鳳梨酥在小三通又被禁止，根據內地傳媒透露原因，是鳳梨酥的成份有豬油，而豬油內可能含有美國豬肉的萊克多巴胺（俗稱：瘦肉精）藥物。惟大陸尚未有正式公佈有關措施。

高虹安表示，大陸傳媒日前提及不止要禁鳳梨，還要禁止曾是大陸民眾熱烈追捧的鳳梨酥，因為鳳梨酥使用豬油，而現在台灣的豬油可能來自於美國進口的瘦肉精，現在正應驗中，經濟部要趕緊因應。經濟部次長曾文生表示，「會盡快去了解」。

高虹安續稱：「這事情非常嚴重，若還沒掌握在情報搜集要再加強！」、「下一步如果是香腸，會影響到台灣多少？」

曾文生回應，大陸在貿易上，有不正常的手法，政府不樂見，也覺得不合理，這樣做法應該被譴責，而且台灣到目前為止沒有萊豬進口，這不是正常的貿易手段，對兩岸關係不是好事。

東森新聞雲

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