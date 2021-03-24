中共今年建黨百年，中宣部昨日舉行記者會表明不會舉行閱兵，僅透露總書記習近平將在大會上發表講話。中宣部今日公佈活動標誌，標誌以數字100為基本造型，加上中共黨徽、1921及2021等字樣。中宣部同時發出「使用說明」，明文禁止民眾修改標誌，亦禁止用作商業廣告、製作商標等用途，私人慶典和弔唁活動亦禁止使用。

中宣部解釋這個建黨百年「唯一指定」的標誌設計時指出，標誌上的中共黨徽代表「中國人民在中共領導下同心同德、砥礪前行」，「1921」代表中共創立的年份，「2021」則是代表中共「團結帶領中國人民實現第一個百年奮鬥目標、開啟第二個百年奮鬥目標」。

在同時公佈的「使用說明」則指出，這個標誌可以使用的範圍，包括在與中共建黨百年有關的活動、活動佈置、請諫、證件、須知、簽到簿等用品上，製作民眾主題教育活動用品，如背景板、標牌、彩旗、太陽傘、太陽帽、手提袋、T恤、胸牌、臂章等等，也可以製作新聞報道、專題網頁和宣傳品等。

中宣部要求，在使用這個標誌時要「嚴肅、莊重」，「不得任意修改、變形或變色，不能因放大或縮小破壞標識的完整性」，使用時要「結合實際、因時因地而異」，「把握與周邊環境關係，注重整體效果」，要「有利於營造濃厚社會氛圍，也要注意不能破壞現有人文自然景觀，確保與城鄉環境面貌協調統一」。

中宣部在公佈禁止使用範圍的同時，亦要求各地的市場監督管理部門要做好管理工作，防止標識被商業註冊，各地部門亦要監督負責區域內的活動，整治「不按要求使用標識」等問題。

中央電視台

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