歐盟日前就中國侵犯新疆維吾爾人的人權實施制裁，觸發雙方一輪外交戰。中國駐荷蘭、比利時和德國等歐盟成員國的大使，先後就制裁向派駐所在的國家提嚴正交涉。就連中國駐印使館也發聲，「嚴正批駁」印度媒體發表有關涉及新疆問題的「錯誤文章」。

內地官媒《環球時報》旗下「環球網」今早發長文，報道中國駐荷蘭、比利時和德國的大使，先後就歐盟制裁中國，向派駐所在的國家提嚴正交涉。其中，中國駐荷蘭大使談踐除對歐方決定表示堅決反對和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

至於中國駐比利時大使曹忠明，則在會見比利時聯邦副首相兼外交大臣辦公室主任埃弗拉爾，當面提出嚴正交涉。曹忠明特別指出，中方對比利時議會近期出現的涉疆提案高度關切，並表示有關提案嚴重歪曲事實，顛倒黑白，損害中國國家主權。

而中國駐德國大使吳懇，緊急約見德國外交部國務秘書貝爾格，向德方提出嚴正交涉，同時通報中方有關反制措施。吳懇強調此次事件完全是歐方挑起，中方必須予以回應。中國從不主動挑起事端，但面對挑釁也決不退縮。

另外，報道提到有印度媒體刊登印國家安全顧問委員會成員的涉疆錯誤文章，散佈新疆存在所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」、「壓制宗教自由」的謊言，試圖挑撥中國民族關係和中國與伊斯蘭國家之間的關係，公然干涉中國內政。

報道引述中國駐印度使館發言人所發表的嚴正聲明，對涉事的印媒和該文作者的「錯誤言論」表示強烈不滿和堅決反對。發言人強調，新疆根本不存在所謂「再教育營」，至於依法設立的職業技能教育培訓中心屬於學校性質，與其他國家設立的「轉化和脫離項目」或「去極端化中心」沒有本質區別，目的是為了從源頭上消除恐怖主義、宗教極端主義，完全符合聯合國有關反恐決議的原則和精神。

環球網

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