台灣民意基金會昨日公佈3月份全台民調，顯示總統蔡英文的滿意度達58%，不滿意度27%，支持度暴升7個百分點、不支持度則下降10個百分點，分析認為是大陸發動「鳳梨之戰」的效應，引爆台灣人反中情緒，讓蔡近期聲望不降反升。

台灣民意基金會委託當地民意研究公司，本月中以電話訪問全台1,079名20歲以上成人。基金會指蔡英文的1月支持度為51.3%、不支持度37.4%，相距13.9個百分點；到3月，支持度及不支持度的差距，卻擴大至31.3百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆認為中國突然封殺台灣鳳梨，造成台灣人群情激憤，激發集體抗議，是「台灣民族主義」覺醒，也避免蔡英文聲望走下坡。

藍營現崩盤徵兆

政黨認同傾向方面，民進黨的認同者佔43.1%，國民黨認同者有19%，中性則為36.3%。游盈隆指結果顯示藍綠支持比率是1:2.27，也是藍綠最新最精確的基本盤，對國民黨來說是一個警號，甚至是崩盤徵兆。國民黨文傳會副主委鄭照新回應指相較台灣民意基金會結果，TVBS電視台3月就兩大公共議題進行民調，分別為「藻礁」及「疫苗」，同時調查政黨支持度，民進黨兩次僅比國民黨高1%，鄭照新認為藍綠政黨支持度不相上下，與台灣民意基金會結果有相當大出入，更批評所謂「崩盤徵兆」實在不知所云。

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