兩岸疫情最新情況：大陸23日新增10宗確診，全屬境外輸入病例（上海3例，天津2例，廣東2例，內蒙古1例，四川1例，甘肅1例）；大陸累計確診90,125宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,007宗，死亡個案10宗。

內地接種武漢肺炎疫苗的比例相當之底，以國家衞健委疾控局二級巡視員崔鋼上周六（20日）透露，目前內地已有7,000萬人次接種武漢肺炎疫苗，以全國14億人口計算，接種率僅5%，而且只提供國產疫苗讓民眾接種，不少網民都在微博留言說：「我在猶豫打不打……」「我寧願生病也不要打針！」內地當局為硬銷疫苗、官員為要達到指定的接種率，已開始強迫民眾打疫苗，在體制內、事業單位工作的民眾首當其衝。

自由亞洲電台引述武漢的高姓民眾指出，當地政府部門都在打疫苗，「公交車（巴士）系統、出租車（的士）系統都在接種，一般打兩針，現在強制性（打疫苗）比較明顯」。北京市大興區的姓宋的居民則透露，一個月前居委會官員為完成接種目標，已經強迫居民打疫苗，宋稱：「各單位強迫打疫苗，你要是不打就上不了班！我們這邊都在強迫打疫苗，不管你多少歲數！」。宋亦引亦一名網民稱，單位接種人數多就有獎金，批評說：「湊數拿獎金，拿人當動物嗎？」但單位的領導卻都不打疫苗。

一名在廣東的陳姓民眾直言，民眾對內地生產疫苗的安全性，早已沒有信心，「這十多年來，有很多疫苗受害者，特別是小孩子受害的案例太多了。讓老百姓都不敢相信國產疫苗」。浙江一名姓王民眾亦稱，智利有43%民眾接種中國疫苗，但武漢肺炎的感染率卻創新高。

內地當局已批准使用4款國產疫苗，其中3款屬於滅活疫苗，中國疫苗行業協會會長封多佳早前曾經透露，中國已有18條武漢肺炎疫苗生產線，到今年底，預計國產疫苗總產能將會超過20億劑。

自由亞洲電台／衞健委網站

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