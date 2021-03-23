中國及歐盟互相制裁後，中國召見歐盟駐華代表團郁白（Nicolas Chapuis）表達不滿。中國駐英國大使臨時代辦楊曉光強調「沒有所謂的種族滅絕」，形容指控是「世紀謊言」。中國外交部發言人華春瑩直斥歐盟及其他參與制裁的國家：「不要再以『人權教師爺』自居，把犯過的罪，作過的惡強加給中國。」

華春瑩昨以長篇大論反斥歐盟及英美加三國，她稱新疆維吾爾族人40年來人口由550萬升至1,280萬，人均壽命由30歲升至72歲，認為是「最成功的人權故事之一」。她痛斥：「他們自以為『人權教師爺』，他們自身人權劣迹斑斑，沒有資格指摘中國，甚至把犯過的罪，作過的惡強加給中國。」她指中國並非120年前中國，歐盟及英美加三國根本沒有實力。

胡錫進：勿有華被世界制裁假象

國務委員兼外長王毅昨與俄羅斯外長拉夫羅夫會談時表示，在聯合國人權理事會會議上，80多個國家以共同或單獨發言形式聲援和支持中國在新疆問題的立場，反斥「少數西方勢力對中國抹黑指摘，但編故事、造謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返」。《環球時報》總編胡錫進則指，歐盟及英美加的制裁不代表世界，希望市民「不要產生整個世界都在制裁中國」的假象。他稱歐美有制裁，中俄亦有聯合聲明，「中國人既來之則安之，跟他們慢慢玩」。

歐盟今次制裁中方人士，分別為新疆前政法委書記朱海侖，新疆政法委書記王明山，新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正，及新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國。陳明國在今年1月19日獲任命為新疆公安廳廳長，是首位從外省調任的新疆公安廳領導。

此外，法國早前欲就侮辱學者問題傳召中國駐法大使盧沙野，盧以行程為由一度拒絕即時應召，在法國時間周二早上已與法國政府會面。

路透社