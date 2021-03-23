江西男子姚策罹患末期肝癌，換肝前檢查發現出生時在醫院產房被調亂，導致他和河南男子郭明互換家庭，錯換人生28年。內媒周二（23日）報道，姚策已於當天上午約11時在北京一間醫院去世，其親生父親郭希寬表示，他現正於北京八寶山處理姚策的後事。

報道指，姚策曾於周二較早前在抖音發表影片，同時附上一張其在病床上的照片，寫道：「也謝謝大家還這麼關心我，目前還很好，大家各自安好。」有關影片及後便被刪除。

姚策的妻子熊磊受訪時表示，姚策周二上午因器官衰竭、癌細胞轉移等原因搶救無效死亡。姚策曾表示希望安安靜靜地走，火化後由家人帶回江西。熊磊又說，姚策生前囑咐她好好生活，不要太擔心，也不要怕。

去年2月17日，28歲的姚策被查出肝癌晚期，其母許女士決定割肝救兒，但驗血時發現兩夫婦與姚策血型不符，隨後更揭發1992年生產時，護士錯抱另一名孕婦杜女士的兒子。同年4月，許女士在河南找到親生兒子郭威，兩人錯換人生28年的謎團因而揭開。

澎湃新聞網／《蘋果》資料室

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