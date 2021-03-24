廣東省國土資源廳上月初首次明確提出規劃預留京港澳高速磁懸浮通道，一旦落實有關工程，到峻工時，由廣州乘坐時速高達600公里的磁懸浮列車到香港只需20分鐘，比現時坐時速350公里的高鐵省逾一半時間，有指2035年有望成事。交通運輸部今日明確表示，期望能夠早一點把磁懸浮列車通到香港，而下一階段還需要加強技術研究。

國新辦今日就深入貫徹「十四五」規劃，加快建設交通強國等情況舉行記者會。對於2035年是否有希望可乘坐高速磁懸浮列車出行、磁懸浮列車是否有機會進入香港的交通網絡等問題，交通運輸部副部長王志清並沒有作出一個很確實的答案，但他說：「其實我也很希望試驗成功，推進建設，能夠早一點把600公里級高速磁懸浮列車通到香港」。

交通運輸部總規劃師兼綜合規劃司司長汪洋則表示，《交通強國建設綱要》明確提出，要合理統籌安排時速600公里級的高速磁懸浮系統、時速400公里級的高速輪軌客運列車系統等技術儲備的研發。有關方面目前正在積極開展研發工作，已經構建了研發、試驗、試制平台，試驗樣車也成功試行。

汪洋表示，下一階段還需要加強技術攻關，進一步提升技術成熟度，加強經濟性比較、運營可行性分析，具備條件以後，推動項目的規劃建設，有關情況會及時向外界通報。

廣東省國土資源廳是於上月初發佈的《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版，首次明確提出規劃預留京港澳高速磁懸浮、滬（深）廣高速磁懸浮兩大高速磁懸浮通道。一旦成事，屆時坐磁懸浮列車，由廣州到上海，全程約1,600公里，3小時可通達；至於廣州北京約2,000公里，也只需3.3小時，比高鐵節省超一半時間。

京港澳高速磁懸浮初步構思分別以香港及澳門作起點，其中香港出發的列車途徑深圳、東莞等市，澳門的則途徑中山、佛山等市，最後匯合於廣州，再途徑清遠、韶關等市通往北京。而屆時由香港到廣州需約20分鐘。目前，由香港西九龍站坐高鐵到廣州南站，全程不停站最快需時47分鐘。

澎湃新聞網

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