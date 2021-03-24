人權狀況向來備受西方國家批評的中國，周三（24日）發表《2020年美國侵犯人權報告》（下稱《報告》），批評美國因武漢肺炎疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境等問題，更形容美國成為「全球安全與穩定的最大麻煩製造者」。

《報告》全文約1.5萬字，共分為序言、疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難7個部份，首先批評美國是世界上確診人數和死亡人數最多的國家，美國政府選擇不作為導致疫情失控，防控指揮混亂，使民眾無所適從，老年人成為美國政府抗疫不力的犧牲品，貧困人口面臨更嚴重感染威脅，殘障人士和無家可歸者處境維艱，監獄疫情爆發威脅囚犯生命健康。

《報告》續稱，美國的金錢政治痼疾深重，民意操縱與謊言氾濫，「把選舉搞成了富人階層的『獨角戲』」，而美式民主不僅難以彌合日益極化的政治分歧，反而進一步加劇了美國社會的撕裂，導致美國民眾的公民權利和政治權利有名無實，又指種族主義在美國是全面性、系統性、持續性的存在，除了印第安人權利遭受侵犯外，對亞裔群體的欺凌亦有加劇趨勢。

《報告》最後指出，美國政府維護治安不力，槍支交易和槍擊事件再創歷史新高，加上警察毫無節制地暴力執法，引發一次又一次席捲全國的抗議浪潮，並強調美國在抗疫需要全球團結的時刻，卻執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，揮舞制裁大棒，霸凌威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者，「成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者」。

內地網民認為這份報告是「師夷長技以製夷」，留言稱「對美國人權狀況表示擔憂」「就這樣的美國，還總是對別國的民主、人權、自由指手畫腳」。不過亦有人表示「好傢伙，但是我不想要中文版，我想要英文版，我要去外網大發特發」「想像一下恐怖分子發佈反恐報告，就是這麼滑稽」。

網上資料顯示，中國國務院於1998年發表報告批評美國的人權狀況，以回應美國國務院在《國別人權報告》（Country Reports on Human Rights Practices）中對中國的指摘。中國這份報告，在2019年及之前稱為《美國的人權紀錄》，自去年開始改名為《美國侵犯人權報告》。

國務院新聞辦公室去年3月亦曾發表約2萬字的《2019年美國侵犯人權報告》，除序言外，主要有7個部份，分別是公民權利和政治權利有名無實、經濟和社會權利缺乏基本保障、少數族裔飽受欺淩排斥、婦女面臨嚴重歧視與暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待、肆意踐踏他國人權。不過，報告並沒有解釋，在中國人眼中如此不堪的美國，為何於2019年會收獲23萬名中國人的移民申請。

國務院新聞辦公室／新華社／《蘋果》資料室

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