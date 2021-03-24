武漢肺炎疫情嚴重，內地當局要求在外地的打工仔，農曆新年時要「就地過年」，引發不少爭議。清明節、五一長假來臨，很多今年無法回家的打工作，都出現「補償式回鄉」潮，這兩段時間的火車票及網上旅遊平台的機票預訂量，都超過2019年的數字，需求大增更令機票價格反彈，部份航線的漲幅超過雙位數，綜合數據顯示，今年清明節外遊的人數，有望恢復至2019年同期水平，即約1億人次。

不少民眾在農曆新年時「就地過年」，清明節、五一長假當然要回鄉，以彌補沒有回家陪伴親人的遺憾，加上各地的防疫措施亦陸續解除，令到這段時間外出民眾大幅增加。火車票預訂較往年的春運更難預訂，清明節（4月4日）當日，從北京西站往武漢站的高鐵車票，在4小時已經被搶光，而前往鄭州東站的29班列車，亦在5分鐘內售罄。

航空交通方面，去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，截至目前，今年清明節假期的機票預訂量，已經是2019年同期的1.3倍，五一長假機票預訂量也已經超過2019年。另一旅遊平台飛豬數據顯示，去年段時間，「隨處兩、三百塊機票」的情況已經消失，今年清明和五一長假的機票價格，已恢復到2019年同期，五一長假的平均機票價格已達830元人民幣（約988港元），較2019年上漲30%。

攜程網的數據則顯示，五一長假的熱賣機票航線，包括上海至三亞、北京至三亞以及上海至重慶，46% 、112%、16%，央視引述的數據則指，近一星期清明節機票預訂量較上週增長超150%，跨省長線遊預訂量增長超170%。前往北京、杭州、昆明、西安、海口、鄭州等目的地的機票預訂增速最快，預訂的民眾以探親、旅遊為主。

機票價格上升，雖然很多網民都想回鄉或外出旅客，但網民稱：「假期的機票好貴啊！」「出去玩的機票價格好貴，我覺得還是在家躺着好了……」

央視／中新網

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