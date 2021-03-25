美國、歐盟、英國與加拿大聯手就新疆人權問題制裁中國，觸發內地新一輪「義和團」式反西方熱潮；瑞典服裝品牌H&M與美國運動用品大廠Nike，近日就因為去年發聲明宣佈不採用新疆棉花，而遭共青團挖出來大做文章，內地網民亦紛紛揚言抵制。不過有人發現內地知名電子商業平台「得物App」上仍然有大量Nike產品出售，而且交易量「只增不減」，「每分鐘都有人刷新購買界面」，引起網友熱議，有留言更表示「笑死，這就是互聯網抵制哈」。

微博用戶「伊麗莎白骨精啊」周四（25日）發文表示，當日上午看到「得物App」上的Nike產品「賣的超級兇」，且「交易量只增不減，每分鐘都有人刷新交易界面」，並附上兩張圖片，顯示有大批用戶落單訂購波鞋。有網友見狀留言直呼「笑死，這就是互聯網抵制哈」、「我朋友圈好幾個人在狂歡，期待Nike打折好入手，微博看看愛國爆棚，線下真的一言難盡」、「只知道狙明星，但是該買的還是買啊，我以為多硬氣呢」。

後來網上更流傳一份「得物App」的聲明，聲稱會將Nike產品無限期下架；不過「得物App」回覆內媒查詢時表示，有關消息是虛假的，強調「目前尚未接到相關通知，我們會提交有關部門」。

另外，有內媒記者周三（24日）晚前往北京市西單大悅城的H&M門市，發現仍有不少顧客在店內選購，試身室外亦有很多顧客在排隊。該門市一名店員透露，不清楚公司聲明抵制新疆產品一事，「我們有規定上班時間不讓帶手機」，另一名收銀員則稱剛來上班，亦不知道此事。多名顧客受訪時亦表示不太清楚抵制事件。

内蒙古呼和浩特市一間H&M門市周四（25日）仍有不少顧客在排隊付款，有工作人員表示，雖然天貓已下架H&M的產品，但目前實體店還未受到影響，「這邊短期還沒有（影響），慢慢看能發酵到甚麼樣子」，而具體需要看官方的安排。

歐盟、美國、加拿大及英國等西方國家早前以侵犯新疆維吾爾人人權為由制裁中國後， H&M即被共青團翻舊賬，指對方去年停用新疆棉花是「造謠抵制」，導致內地電商將H&M下架，事件令其他西方時裝品牌引起恐慌，擔心內地抵制之火會蔓延。有報道指，H&M去年10月已發聲明停用新疆棉，卻未遭內地聲討，是因中共不想影響當時的中歐投資協定談判。

新浪微博／《中新經緯》／《西安商報》

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