瑞典時裝品牌H&M被指拒用新疆棉花遭共青團「翻舊賬」，內地網民即時「圍攻」籲抵制、藝人割席、網絡平台亦急將H&M貨品下架，並且蔓延到其他外國品牌。中共官員更趁機鼓動民族主義，中國外交部發言人華春瑩強調，中國人民的民意「不可欺，不可違」；商務部發言人高峰則指，純白無瑕的新疆棉花不容玷污抹黑，反對外國干涉中國內政。

今日（25日）外交部例行記者會，華春瑩被記者就問到H&M在華被聲討和抵制一事，她認為新疆地區的棉花品質是世界上最佳之一，不用是相關企業的損失。

她又老調重彈，聲稱外國指摘新疆少數民族被強迫勞動完全是個別反華勢力炮制的惡意謊言，企圖抹黑中國，破壞新疆安全穩定，阻遏中國發展。她亦強調，「中國光明磊落，中國人民友善開放，但是中國人民的民意不可欺，不可違。」

至於商務部亦有回應新疆棉花爭議，發言人高峰與華春瑩同一口徑，否認新疆地區存在強迫勞動，又指「純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑」，反對外部勢力干涉新疆事務和中國內政，或以新疆人權問題為由對中方實施制裁。

高峰強調，對於個別企業基於虛假訊息作出的所謂商業決策，中國消費者已經用實際行動作出回應，希望有關企業尊重市場規律，糾正錯誤做法，避免商業問題政治化。同時，他又歡迎外國企業到新疆實地考察，也願意為各國企業在新疆開展貿易投資提供支持。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進則「提醒」跨國品牌要在涉疆問題上謹言慎行，並要求跨國品牌需要在抵制外國批評新疆「強迫勞動」這一問題上有所作為，「不能華盛頓說甚麼它們就順從甚麼，把壓力全都轉嫁到中國市場，中國消費者不會接受的」。

胡錫進又舉例指，韓國汽車於中韓關係緊張之後，在華銷售一蹶不振估計，估計這一次新疆棉危機將會成為中國服裝品牌翻身的重要契機，外國品牌則面臨在中國市場的考驗。

央視新聞／澎湃新聞／新浪微博

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