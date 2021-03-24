台灣面臨73年來最嚴峻乾旱，經濟部旱災中央災害應變中心昨開會決議，4月6日起台中和苗栗水情燈號轉為最嚴重的紅燈，實施分區輪流供水，每周供水五天、停水兩天，合計影響約106萬戶。若台中、苗栗5月底前各自分次累積300毫米雨量，可解除分區供水措施。

影響逾百萬戶

前晚全台有雨，水利署雖實施人工增雨，估計進賬1,150萬噸水，但離解渴還有距離。經濟部長王美花昨宣佈，中央氣象局預估未來兩周降水量正常至偏少，因此決議配合掃墓用水需求，於清明連假後4月6日起，台中、苗栗實施分區供水。供水系統將分甲、乙區，採「供五停二」輪流供水，台中甲區周二、三停水，影響北彰化等部分用戶，共影響77萬戶，乙區周四、五停水，影響北彰化23萬戶；周二、三停水的苗栗甲區3.4萬戶，周四、五停水的乙區3萬戶。據悉，台灣上次實施供五停二制水，是2015年受大旱影響的桃園、板新地區。

台中市經發局昨宣佈，4月1日起每月用水逾千度的工業用水戶，節水率自11%提升至13%；非工業用水大戶、泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減量供水20%；公立泳池4月6日起停止開放。

有台中美髮業者表示，若停止供水就不做生意；台中一個加油站有電動洗車機，員工稱公司指示4月6日起停止洗車服務。昨剛自助洗車的台中民眾說，家裏有儲水，上完廁所用水瓢沖兩次，不要有氣味就好。

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