共青團中央委員會（下稱共青團中央）微博昨早突然翻炒瑞典跨國連鎖服飾集團H&M去年棄用新疆棉花的聲明，官媒出動狂轟，激起全國震怒，各大電商現將H&M下架，內地藝人亦宣佈終止與該公司合作。時事評論員劉銳紹向本報分析，相信事件是北京對歐盟不滿制裁的再次反制，形容中國外交已「玩過龍，失去常性計算」。

歐盟、美國、加拿大及英國周一先後出手夾擊中國，就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，中方也宣佈反制，引發連串外交風波。共青團中央微博昨早向H&M開火，他們繙譯H&M去年10月的聲明，聲明指公司關注外界對新疆維吾爾人遭強迫勞動和宗教歧視的指控，強調他們沒有與新疆合作，也不從該處採購產品及原料。

「新疆棉花不吃這一套」

聲明又解釋，公司供應商從該地區與「良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI）相關的農場採購棉花。由於在疆難作審查，BCI已停止發放新疆BCI的許可證，故H&M不再在新疆取得原料。共青團中央怒轟：「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？癡心妄想！」又製作一張圖，稱「新疆棉花不吃這一套！」嘲諷H&M「越級碰瓷」。

共青團中央出招後，內地各大官媒如央視、人民日報、新華社等全力開火，有意忽視屬去年的聲明，誤導稱「H&M集團近日的聲明」，他們痛斥「H＆M吃中國的飯、砸中國的鍋」，又指摘一些公司應「好好照照鏡子，自身商業造假、資本操縱的斑斑劣迹早已成為前所未有的大醜聞」。有關H&M新聞橫掃微博，各主題標籤點擊率共超過六億。各大電商現將H&M服裝下架，內地藝人宋茜及黃軒亦立即表明與H&M沒有任何合作關係。中國服裝品牌安踏亦表忠，稱「將退出BCI組織，公司一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉」。H&M中國昨晚發聲明回應，公司一直只通過全球認證的第三方採購棉花，並不直接與任何供應商採購，將一如既往尊重中國消費者，目前與逾350間中國生產商合作。

華撒賴外交玩過龍

劉銳紹分析今中共突然翻炒舊聞攻擊，表面原因是中國及瑞典關係長年不佳，前日瑞典外長嚴正抗議中國制裁瑞典亞洲研究專家葉必揚（Björn Jerdén）。他認為中國不願與大國衝突，改與瑞典等小國衝突，屬政治成本計算，可將國內不滿及仇恨轉移。不過，此事加上中國駐外大使拒絕立即會見法國政府一事可見，明顯是中國反制歐盟制裁中國的「撒賴手段」，企圖報復歐洲制裁，結果更招致歐洲及企業不滿，「犧牲了經營已久的中歐關係」，形容中國外交現時是已「玩過龍」，失去常理的計算。世維大會發言人迪里夏提向本報稱，今次政府鼓動翻炒攻擊，希望恐嚇其他跨國企業公司及國家放棄人權施壓。

共青團中央/《蘋果》記者