瑞典服裝品牌H&M與美國運動用品大廠Nike因去年發聲明宣佈不採用新疆棉花，而遭共青團翻舊賬，引發國內小粉紅強烈抵制。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，這是中共轉移視線，強化民粹主義的一貫手法，擔心會令中歐關係毀於一旦。香港智明研究所研究總監許楨則分析，國家主席習近平的極左意識形態，不能接受西歐國家高舉人權、批評中國政制，或因此而向瑞典公司H&M開出第一槍。

劉銳紹認為，今次事件是中共一貫手法，目的是要通過外來壓力引發內部的民粹主義，從而再轉化為盲目支持中共執政的力量，一方面轉移國內經濟等不穩定因素，另一方面亦令體制內的不滿聲音無處着力，有利中共執政直至中共二十大。他形容今次抵制事件是「中國版H&M」（hurt and mad），即中國人覺得自己受傷就發怒，「整爛自己搵錢買嘅係咪儍？」他指，這股民粹主義一旦失控，恐會造成社會動盪，屆時或會讓矛頭反指向中國政府。

劉銳紹分析，目前中國正與美國「撐到行」，理應保留彈藥，與歐洲加強合作，但今次自亂陣腳，隨時令中歐關係毀於一旦。

此外，劉留意到，今次公安部長趙克志是繼上星期的中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋後，近期第2位高層官員到新疆調研。他估計，汪洋之行是要加強統戰工作，拉攏少數民族族長的支持，而趙克志的到訪，則是要做好專政機器的準備，反映新疆當地有令中央擔心的不穩定因素。

至於為何第一槍會打向H&M？許楨向《蘋果》表示，習近平及其身邊官員意識形勢極左，近年來容許外國批評中國政治體制的程度較弱，「邊個友善啲中國就同佢行得埋啲」，相反因為北歐國家高舉人權等西方價值觀，或因此來自瑞典的H&M受到中國的「特別對待」。

許楨指出，今次事件是中美角力的延伸，美國拉攏歐洲盟友，中國則希望俄羅斯同一陣線，升級至中美歐俄角力。他擔心對立不斷升級時，有任何戰略誤判，將帶來不可預測性的風險，甚至令香港人特別關注的環球經濟、國際投資巿場及金融體系等受衝擊。

許楨又認為，歐盟難以像美國般對中國強硬起來，因為中國會對歐洲國家採取不同策略，例如對中東歐強調意識形態相同，對西歐的德、法等國則開放中國金融業，利誘他們合作，令歐盟「難以團結一致」。

《蘋果》記者

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