中國反擊歐盟就新疆人權問題所實施的制裁，一手硬一手軟，更早已部署進行「認知作戰」。在全球廣受歡迎但在中國被封鎖的視頻網站YouTube，近日突然出現多個新帳戶，專門上載維吾爾族、哈薩克族人介紹在內地生活如何美好的短片。海外人權組織指，這些影片都是中共「大外宣」的一部份，專責散布關於新疆的虛假訊息，意在誤導境外人士。

「大家好，我是阿依圖娜，今天我向大家聊一個對於女性來說，比較私密的話題，有些網友之前問我，說古麗，雖然我叫阿依圖娜，但很多網友還是喜歡叫我古麗……」 YouTube最近突然新增很多來自新疆少數民族描繪本民族生活的影片，其中更有不少是信奉伊斯蘭教的維吾爾族婦女，一改以往避免「拋頭露面」 的習俗，在鏡頭前侃侃而談在新疆的美滿生活。

另一位哈薩克女孩阿伊達依則在影片中展示，她在新疆可以自由行動：「今天我們準備要去新疆伊犁、昭蘇縣，我們還在路上，有些地方還在修路，太陽已經下山了……」亦有哈薩克族人介紹當地宛如仙境，家中有一百多匹馬，還有的家庭有一萬多畝草場；一戶牧民家中擺著蘋果、奶茶、乾果等食物。

總部在德國的世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提表示，近日他們注意到有人利用YouTube頻道散佈虛假訊息，以配合北京政府應對國際社會的壓力。

迪里夏提說：「中國政府為了應對國際壓力，利用官方壟斷的媒體資源散佈虛假的訊息，同時利用外交途徑配合官方虛假訊息，企圖歪曲當地維吾爾人所遭受的中國系統性迫害的現實。」

哈薩克民間機構阿塔珠爾特志願者組織創辦人賽爾克堅則指，這些頻道登記註冊的人數十個，發表影片已有幾個月，有些瀏覽量二、三十人。而YouTube在內地被屏蔽，少數民族被禁止翻牆瀏覽境外網站，這些影片都是針對外國的宣傳，「好像這些哈薩克人、維吾爾人生活很充實，很自由的那種假象，能騙誰呢？」

旅居哈薩克的哈族商人迪娜透露，在她的家鄉新疆伊犁，當地學生畢業後被要求到村委會錄製歌頌新疆生活美好的影片，並由專人發到境外網站。迪娜說：「好多大學生回家的時候，必須要拍這些影片。村委會有一個微信群，在群裏面發這些影片，發到境外網站的不是他們（拍攝者）自己，他們只要發到群裏面，然後由國家幹部再發出去（境外）。他們不知道自己的影片上直播。」

哈薩克中國學者熱依斯汗表示，這批影片中的人都是官方指派的表演者。他指，如果新疆真如影片中人所描繪的那般美好，少數民族可安居樂業，中國政府為何禁止外國獨立機構去新疆展開調查，為何不准海外傳媒記者到新疆獨立採訪，「在國外的這些集中營受害者，經歷者、集中營教師，他們說出來的是真實情況。中國這些官員無法否認事實，所以他們想方設法去掩蓋。」

自由亞洲電台

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