長榮貨櫃輪長賜號卡在埃及蘇彝士運河，造成航道大塞船，逾百貨輪無法通行。彭博報道指，該運河是原油從中東運往歐美的重要航道，若未能盡快解決，恐在全球能源市場產生蝴蝶效應。

石油市場供應或受影響

ING集團大宗商品策略主管Warren Patterson指出，全球約10％的海上石油貿易都是途經蘇彝士運河，石油市場供應可能因此會受影響，但相信影響非常短暫。首爾期貨經紀商VI Investment資深大宗商品分析師Will Sungchil Yun亦持相同看法，指運河運輸受阻所造成影響只會屬暫時性。

不過運送堵塞已支撐起昨日油價表現，倫敦布蘭特原油期貨昨晨原下跌0.53%至每桶60.47美元，至昨晚6時半已回升2.48%，至62.31美元。紐約期油早市同樣波動，一度下挫0.81%至每桶57.29美元，接着反彈2.54%至59.24美元。

受事件影響，昨日航運股大致向下，太平洋航運（2343）跌9%，中遠海控（1919）跌8.9%；中遠海運港口（1199）、招商局港口（144）及中遠海能（1138）亦跌逾4%。有港口業務的長和（001）亦跌近3%，收報61元。翻查資料，2006年時曾有插上香港旗的貨船因強風而於蘇彝士運河翻側，當時令七艘貨船受影響。

彭博